Osterode. Während des Stadtfestes wurde auf dem Osteroder Kornmarkt eine Laterne beschädigt und musste entfernt werden. Waren Vandalen am Werk?

In Osterode musste eine beschädigte Laterne am Kornmarkt entfernt werden. Wie es zu dem Schaden kam, ist schnell erklärt.

Vandalismus Zerstörte Laterne am Osteroder Kornmarkt: Wer ist verantwortlich?

Endlich! Warum das Stadtfest in Osterode so schön wird

Endlich! Warum das Stadtfest in Osterode so schön wird

Einigen Bürgerinnen und Bürgern war es bereits aufgefallen: Am Kornmarkt in Osterode, direkt vor der Rossmann-Filiale, fehlt seit einigen Tagen eine Straßenlaterne. Im Internet kursierten dazu bereits Gerüchte: Waren randalierende Jugendliche, Betrunkene oder gar Flüchtlinge für den Schaden verantwortlich?

Auf der jüngsten Sitzung des Osteroder Stadtrates fühlte sich Bürgermeister Jens Augat (SPD) dazu verpflichtet, die Situation aufzuklären, etwas Licht in den nun geringfügig dunkleren Kornmarkt zu bringen, wenn man so will.

Bedauerlicher Unfall in Osterode

Wie der Bürgermeister erklärt, habe es sich lediglich um einen Unfall gehandelt. Eine Reinigungsfirma habe am Sonntagmorgen, am letzten Tag des Stadtfestes, in den frühen Morgenstunden den Kornmarkt gereinigt. Dabei sei ein Mitarbeiter mit seinem Putzfahrzeug mit der Laterne kollidierte. Aus Sicherheitsgründen lies die Stadt sie entfernen.

„Wir werden sobald als möglich eine neue Laterne aufstellen“, so Augat. Das müsse aber noch mit der Harz Energie als Betreiber abgestimmt werden. Dem Bürgermeister war es aber ein Bedürfnis, die Lage öffentlich aufzuklären, bevor sich Gerüchte verselbstständigten: „Der Unfall ist bedauerlich, aber sowas kommt manchmal leider vor“, so Augat am Telefon gegenüber unserer Redaktion.

Wie eine Sprecherin der Harz Energie GmbH am Dienstag unserer Redaktion meldet, sei der Fall bekannt – Reparaturmaßnahme seien bereits veranlasst. Abhängig von Lieferzeiten der benötigten Materialien könne es allerdings bis zu sechs Wochen dauern, ehe die Laterne wieder in Betrieb genommen werden könne.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Osterode und der Region:

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!