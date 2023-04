Neues aus dem Rat der Stadt Osterode

Ohne lange Beratungen ging am Donnerstag nach gerade 45 Minuten die Sitzung des Osteroder Stadtrates im Ratssaal zu Ende. Die Erhöhung des Gesellschafterbeitrages der Wirtschaftsregion Göttingen, die Preisanhebung des Theaterabonnements, die Neufassung des Mietentgelttarifs für das Jugendgästehaus und geänderten Verträge zum Windenergieprojekt „WEA-Park Ührder Berg“ passierten einstimmig das Gremium (wir berichteten aus den Fachausschüssen).

Beschlossen wurde der Beitritt der Stadt Osterode zum Beirat der Ein Harz GmbH, eine Initiative, in der die Stadt bereits seit einigen Jahren Mitglied ist. Als Vertreter werden Bürgermeister Jens Augat (SPD) und Almut Mackensen (Grüne) fungieren. Bei der Entgegennahme des Jahresabschlusses 2021 der Stadt ging der Dank von Jörg Hüddersen, Fraktionschef der SPD, an den Bürgermeister und sein Team für gute Arbeit. Das Jahresergebnis wird mit einem Überschuss in Höhe von etwa 44.400 Euro festgestellt.

Fortschritt am Johannistorhaus in Osterode

Bürgermeister Augat informierte über den Fortgang der Arbeiten am Johannistorhaus- und platz sowie dem davor verlaufenden Mühlengraben. Die Maßnahmen werden von der Kreisarchäologie durch Dr. Stefan Flindt begleitet. Die Fassadenarbeiten am Gebäude sollen bald beginnen, für das Haus wird ein neuer Entwurf für eine spätere Nutzung erarbeitet.

Den Osterodern stehen in den kommenden Monaten viele Veranstaltungen ins Haus. So verwies Ratsfrau Joyce Spillner auf die Osteroder Blaulichtmeile, die am Samstag, 6. Mai, um 10 Uhr in der Innenstadt durch den Bürgermeister und die Bundestagsabgeordnete Frauke Heiligenstadt (SPD) eröffnet wird. Vorgestellt wird die Arbeit der Hilfsorganisationen. Spillner dankte der Verwaltung für die konstruktive Zusammenarbeit bei der Umsetzung.

Stadtfest in Osterode im Mai geplant

Vom 19. bis 21. Mai ist in Osterode das Stadtfest geplant, das laut Bürgermeister von der Wirtschaft starke Unterstützung erfahren hat: „Das zeigt, dass wir in Osterode zusammenstehen“, stellte Augat fest.

Weitere Veranstaltungen sind am 10. Juni ein Tag der offenen Tür im Waldkindergarten und in der Kita Röddenberg, ein Fest am 17. Juni zum 50-Jährigen der Kita Fuchshalle, die Sportlerehrung am 5. Juli und ein Seniorensommerfest mit Blasmusik am 10. Juli.

20 Jahre Hexenstieg wird am 3. Juni feierlich auf dem Eselsplatz begangen.

