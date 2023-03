Sieben Verletzte nach zwei Unfällen bei Osterode am Wochenende

Osterode. Bei zwei Verkehrsunfällen in Osterode und Bad Grund sind am Freitag respektive Sonntag insgesamt sieben Menschen verletzt worden. Der Polizeibericht.

Am Wochenende ist es im Bereich Osterode am Harz zu zwei Verkehrsunfällen mit mehreren verletzten Personen gekommen. Das berichtet die Polizei Osterode.

Unfall Richtung Schwiegershausen: Frau und Kleinkind schwer verletzt

Eine Autofahrerin aus Osterode war demnach am Freitagmorgen auf der L523 in Richtung Schwiegershausen unterwegs, als sie in einer Linkskurve ins Schleudern geriet und frontal gegen einen links neben der Fahrbahn befindlichen Baum stieß. Die 33-jährige Frau sowie ihr Kleinkind wurden laut Polizei schwer verletzt, der Beifahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 10.000 Euro.

Vier Verletzte nach Verkehrsunfall vor Windhausen

Der zweite Unfall ereignete sich am Sonntagabend auf der L524. Ein 18 Jahre junger Mann aus Osterode fuhr hier gegen 20.15 Uhr in Richtung Windhausen. Kurz vor dem Ortseingang kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet ins Schleudern, bis der Pkw auf Höhe des Ortsschildes im rechten Straßengraben zum Stehen kam. Bei dem Verkehrsunfall wurden vier der fünf Insassen leicht verletzt. Ein Weidezaun sowie das Ortsschild wurden beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 6.800 Euro, so die Polizei abschließend.

