Osterode. Ein Großaufgebot der Feuerwehr war am Freitag in Osterode im Einsatz. In der Johannisvorstadt war es zu einem Zimmerbrand in einem Haus gekommen.

In der Johannisvorstadt hält am Freitag ein Zimmerbrand die Feuerwehr in Schach.

Feuerwehr Großeinsatz in Osterode: Zimmerbrand in der Johannisvorstadt

Ein Großaufgebot an Feuerwehr ist im Einsatz. Foto: Michael Paetzold / HK

Ein großes Aufgebot an Einsatzkräften der FeuerwehrenOsterode und Freiheit rückte am Freitag in die Johannisvorstadt zu einem Brandeinsatz aus: Dort war es im oberen Stockwerk eines mehrgeschossigen Hauses zu einem Zimmerbrand gekommen. Die Alarmierung erfolgte gegen 18.30 Uhr.

Der Ort des Geschehens, so Stadtbrandmeister Lars Kreiter, lag in sensibler Wohnbebauung, alle Häuser dich an dicht. Etwa 40 Einsatzkräfte waren vor Ort und konnten das Feuer schnell löschen. Die Bewohner hatten sich in Sicherheit gebracht, die Wohnungen konnten, abgesehen von der Betroffenen, wieder bezogen werden. Die Straße wurde für die Dauer des Einsatzes gesperrt.