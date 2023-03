Osterode. Ein Großaufgebot an Polizeiautos war am Freitag in der Osteroder Innenstadt unterwegs. Was über den Einsatz bisher bekannt ist.

Am Freitag ist die Polizei aus bislang ungeklärten Gründen in Osterode im Einsatz (Symbolfoto).

Großer Polizeieinsatz in Osteroder Innenstadt

In der Osteroder Innenstadt hat es am Freitag einen großen Polizeieinsatz gegeben. Wie Bürgerinnen und Bürger via Facebook berichten, soll sogar das SEK vor Ort gewesen sein. Spekulationen im Netz drehen sich um eine mögliche Razzia.

Die Hintergründe des Einsatzes sind derweil noch völlig unklar. Die Osteroder Polizei verweist auf Nachfrage an die Pressestelle in Göttingen als zuständige Polizeiinspektion. Von dieser liegen bisher keine Informationen zum Einsatz in Osterode vor.