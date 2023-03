Osterode. Es ist offiziell: Der Osteroder Musiker Nik Kahl nimmt mit seiner Band „Lord of the Lost“ am Eurovision Song Contest 2023 teil. Alle Hintergrundinfos.

Lord of the Lost feiern beim ESC-Vorentscheid ihren Sieg: Sie vertreten Deutschland am 13. Mai 2023 beim Eurovision-Finale im englischen Liverpool. Schlagzeuger ist Niklas Kahl aus Osterode am Harz (Zweiter von links)

„Grand Prix“ Lord of the Lost: Niklas Kahl aus Osterode fährt zum ESC

Viel haben wir in letzter Zeit über Profi-Schlagzeuger Niklas Kahl aus Osterode am Harz und seine Band „Lord of the Lost“ berichtet. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der jüngste Traum dann Wirklichkeit: Die Truppe setzte sich beim deutschen Vorentscheid „Unser Lied für Liverpool“ durch und fährt nun zum Eurovision-Finale nach Großbritannien. Die Dark Rocker waren mit ihrem Lied „Blood and Glitter“ beim Publikum dabei der klare Favorit.

Aktuelle Hintergrundinfos zu Lord of the Lost, Niklas Kahl und Eurovision 2023

Doch was passiert bei den Musikern hinter den Kulissen? Wie lief es für Nik Kahl während der Pandemie? Und was hat das alles mit Iron Maiden zu tun? Lesen Sie dazu unsere Artikel:

Niklas Kahl, Schlagzeuger von Lord of the Lost, bei den Proben zu „Eurovision Song Contest 2023 – Unser Lied für Liverpool“ auf der Bühne in Köln. Das Finale ist am 13. Mai 2023 in Großbritannien. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

