Corona 26. November: 62 Infektionen im Altkreis Osterode bekannt

Teströhrchen für Corona-Tests in einer Abstrichstelle.

Osterode. Im Landkreis Göttingen insgesamt gab es am Donnerstag 266 Infektionen mit dem Coronavirus. Der Inzidenzwert liegt bei 55,5.

266 Menschen in Stadt und Landkreis Göttingen sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Das berichtete die Verwaltung am Donnerstag. 62 der bekannten Infektionen sind demnach im Altkreis Osterode verortet (siehe unten). Der Inzidenzwert liegt laut maßgeblichem Lagebericht des Landes am 26. November bei 55,5. Die aktuellen Corona-Maßnahmen gelten weiterhin.

Update am Nachmittag: Erster Corona-Fall an der KGS Bad Lauterberg

Die Gesamtzahl bislang bestätigter Corona-Fälle im Kreisgebiet steigt auf 2.537; davon sind 874 in der Stadt Göttingen gemeldet. 2.176 Personen im Landkreis Göttingen gelten als von der Infektion genesen, 95 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben.

Fallzahlen aus den einzelnen Orten

Die Lage in den Städten und Gemeinden (Gesamtzahl Infizierte / aktuell Infizierte):

Flecken Adelebsen (18 / 1)

Gemeinde Bad Grund (Harz) (76 / 6)

Stadt Bad Lauterberg im Harz (122 / 9)

Stadt Bad Sachsa (102 / 9)

Flecken Bovenden (48 / 4)

Samtgemeinde Dransfeld (28 / 2)

Stadt Duderstadt (195 / 25)

Gemeinde Friedland (72 / 3)

Samtgemeinde Gieboldehausen (88 / 7)

Gemeinde Gleichen (51 / 5)

Stadt Göttingen (875 / 54)

Stadt Hann. Münden (185 / 85)

Samtgemeinde Hattorf am Harz (92 / 6)

Stadt Herzberg am Harz (293 / 18)

Stadt Osterode am Harz (163 / 12)

Samtgemeinde Radolfshausen (20 / 6)

Gemeinde Rosdorf (73 / 5)

Gemeinde Staufenberg (29 / 7)

Gemeinde Walkenried (7 / 2)

