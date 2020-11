Schausteller in der Corona-Krise: „Wir sind nicht systemrelevant“

In der Adventszeit haben Schausteller Hochkonjunktur: In fast jeder Stadt gibt es dann einen Weihnachtsmarkt und die Menschen bummeln von Stand zu Stand, um sich Bratwürstchen, Glühwein, Süßigkeiten und Backwaren schmecken zu lassen oder Christbaumschmuck, Weihnachtsdeko oder Handarbeitsprodukte zu kaufen. Die Kinder zieht es zum Karussell. Doch in diesem Jahr wird nichts daraus: Der Corona-Virus vermasselt den Menschen die Freude des Marktbesuchs und macht den Schaustellern einen dicken Strich durch die Rechnung – und das zum Ende eines ohnehin miserablen Geschäftsjahres.

Die großen, traditionellen Weihnachtsmärkte in der Region, in den Altstädten von Göttingen und Goslar sind längst abgesagt, das gleiche gilt für Hannover, Hildesheim und Kassel, ebenso die kleineren Märkte in Osterode und Seesen.

Für manche Schausteller geht es längst um die wirtschaftliche Existenz. „Die deutschen Schausteller sind durch das Verbot der Großveranstaltungen seit März 2020 faktisch mit einem Berufsausübungsverbot belegt. Ihre letzten Einnahmen haben sie auf den Herbstkirmessen oder Weihnachtsmärkten im Jahr 2019 erzielt. Damit sind mehr als 5.000 Familienunternehmen massiv in ihrer Existenz bedroht“, berichtet der Deutsche Schaustellerbund auf seiner Internetseite.

„Eine 1.200-jährige Kultur steht auf dem Spiel“

Viele Schausteller führen laut Schaustellerbund kleine Geschäfte, die sie entweder alleine, mit ihrem Ehepartner oder maximal einem Angestellten betreiben. Eine zweite große Gruppe von Schaustellern bilden demnach mittelgroße Betriebe mit einem Personalbestand bis etwa zehn Personen, die größere Geschäfte bewegen – mit teils aufwändiger Technik. Hierzu gehören Imbiss- und Ausschankbetriebe mit z.B. Bier- und Kaffeegärten, kleinere Fahr- und Laufgeschäfte. „Für alle diese Familienbetriebe gilt, dass sie ausschließlich auf Volksfesten und Weihnachtsmärkten ihr Geld verdienen können, Volksfeste aber auch nur durch sie beschickt werden können. Wenn es diese Betriebe nicht mehr gibt, wird es keine Volksfeste mehr geben. Eine 1.200-jährige Kultur steht auf dem Spiel!“, mahnt der Verband.

Ein Schausteller aus dem Altkreis Osterode schilderte im Gespräch mit unserer Zeitung die existenzbedrohende Lage, in der er und seine Frau sich seit dem ersten Lockdown befinden. Um die Privatsphäre des Ehepaars zu schützen, nennen wir ihre Namen nicht. Der Mann ist seit 15 Jahren in der Branche tätig, seine Frau bereits seit 25 Jahren. „Ich habe da eingeheiratet“, sagt er. Ursprünglich habe er als Schlosser gearbeitet, zwischenzeitlich war er Kneipier. Mit seiner Frau hat er bislang zwei Wagen betrieben, an denen unter anderem Crêpes zubereitet und verkauft wurden. Aus der Familie erhielten sie dabei Unterstützung, auch hatten sie eine Angestellte und für manche Veranstaltungen auch Saisonkräfte. Früher hätten sie noch einen umsatzstarken Fischbrötchen-Wagen betrieben, den sie aber schon vor längerer Zeit wegen stark gestiegener Einkaufspreise für Fisch verkauft haben.

„Wir waren überall, wo es Geld gibt“, sagt er zu ihrem Tätigkeitsgebiet: „Beim Zwiebelmarkt in Weimar, in Heiligenstadt, beim Frühjahrsmarkt in Duderstadt.“ Dazu kommen die kleinen Veranstaltungen wie Feiern von Sportvereinen oder Schützenfeste. Die beiden haben an vielen Veranstaltungen im weiteren Umkreis teilgenommen. „Wir würden auch weiter fahren, es muss sich aber rentieren. Und es war in letzter Zeit schon schwer, weil alles teurer und die Bedingungen schwieriger wurden: Platzgeld, Strom, Hygieneanforderungen, Anschlüsse, Elektroabnahme.“ Er habe mal beim Münchener Oktoberfest angefragt wegen eines Crêpe-Standes. „Die wollen 40.000 Euro haben!“ Illusorisch für das Paar. Viele Veranstaltungen würden heute von Eventmanagern organisiert. „Und die leben von der Platzgebühr“, sagt er. „Vielen ist es egal, ob da zehn Crêpe-Stände stehen. Aber die Schausteller verdienen nichts.“

2020 wurde zum Totalausfall

Dieses Jahr wurde jedoch ein Totalausfall: „Seit dem Weihnachtsmarkt 2019 in Heiligenstadt haben wir nichts mehr verdient“, erzählt er. Im Januar und Februar gebe es ohnehin keine Veranstaltungen, „im März fast nichts.“ In einem normalen Jahr wären sie ab April dann alle zwei Wochen auf einem Markt oder einem Fest. „Doch dann kam Corona.“

Dem Paar geht das Geld aus – nicht nur für den Betrieb der Wagen, auch im Privatleben. Er muss Geld auftreiben, um laufende Kosten zu decken. Und er sieht sich deshalb gezwungen, Eigentum zu Geld zu machen. „Ich will alles verkaufen“, sagt er. Und meint wirklich: Alles, nicht nur die Verkaufswagen. Auch das Wohnhaus der beiden, sie könnten es sich nicht mehr leisten: „Den Kredit kann ich nicht mehr zahlen.“ Doch Verkaufen in einer wirtschaftlichen Krise und einer persönlichen Notlage ist in der Regel ein schlechtes Geschäft, weiß er. Einen von zwei Campingwagen hat er bereits verkauft. „Den haben wir benutzt, wenn wir weiter weg waren.“ Für einen der Verkaufswagen, den er im Internet inseriert hat, bekam er nur Angebote weit unter Wert. Viele Interessenten wollen in der Krise ein Schnäppchen machen. „Ist jetzt die beste Zeit, so einen Wagen zu kaufen“, sagt er sarkastisch. „Ich kriege viele Anrufe! Die bilden sich ein, sie kriegen ihn geschenkt.“ Doch ihm bleibt kaum eine Wahl, er braucht das Geld dringend.

Soforthilfe vom Staat bringt nur wenig

Vor einiger Zeit habe er Soforthilfe vom Staat erhalten, doch von den knapp 1.000 Euro bleibe nach Abzug aller laufenden Kosten kaum etwas für den Lebensunterhalt über. Und die komplizierte Antragstellung sei ihm nur mit Hilfe des Steuerberaters möglich gewesen. Insgesamt habe er bislang 6.000 Euro staatliche Unterstützung bekommen. „Das klingt viel, aber es ist ein Witz, davon ist nichts übergeblieben: Steuerberater, Leasing für Auto, Versicherungen, Miete für die Garage, Hallenpacht – da ist das Geld weg.“ Es habe damals beim ersten Hilfsantrag einen Monat gedauert, bevor sein Antrag überhaupt erstmals bearbeitet wurde, weil die Behörde überlastet gewesen sei. Beim zweiten Mal habe es acht Wochen bis zur Auszahlung gedauert. „Unter Soforthilfe verstehe ich etwas anderes.“

Viele Kollegen seien in der gleichen schwierigen Lage, weiß er. „Es geht vielen Schaustellern so, die haben alle keine Kohle, wissen nicht wie es weitergeht.“ Die Schausteller brauchen einfach Geld, und zwar über einen unkomplizierten Antrag, fordert er. Es helfe auch nichts, wenn mancherorts kleine Ersatzfeste veranstaltet werden, denn angesichts der Auflagen, die gemacht werden, seien dann die Kosten höher als die Einnahmen. Zumal das Publikum ausbleibt: „Mit Maske, Zettel ausfüllen und Eintritt zahlen: Da geht kaum einer hin“, schätzt er. Und sich einfach irgendwo hinstellen, als einzelner Anbieter, in einer Fußgängerzone etwa, sei auch sinnlos: „Da verdient man gar nichts, da kommt niemand.“

Die meisten Menschen haben im Alter der beiden die Rente und einen ruhigen Lebensabend vor Augen. Die Lage des Schaustellerpaars sieht nicht danach aus: „Wir werden beide 65, viel Rente kriegen wir nicht. Ich kriege eine Lebensversicherung ausbezahlt, aber die brauche ich jetzt. Meine Frau kriegt so gut wie gar nichts“, sagt der Mann. Dabei denken sie überhaupt nicht an den Ruhestand, geschweige denn ans Aufgeben: „Wir wollen noch weitermachen, aber ein bisschen kürzertreten.“ Doch jetzt müssen die beiden erstmal irgendwie das Krisenjahr durchstehen und auf Besserung hoffen. Angesichts des erneuten Lockdowns und der Absage der meisten Weihnachtsmärkte sieht es nicht danach aus. „Der Staat verbietet uns zu arbeiten“, bringt er es auf den Punkt. „Ich kann vom Staat nichts verlangen. Aber Lufthansa und Co., die kriegen Milliarden, einfach so. Bei uns wird Theater veranstaltet. Wir sind nicht systemrelevant“, sagt er bitter.

