Herzberg. Die Winterpause ist endgültig zu Ende: Ab Mitte März gibt es keine freie Fahrt mehr durch Herzberg. Was Autofahrer jetzt wissen müssen.

Nach einigem Hin und Her soll es jetzt offiziell so weit sein: Der nächste Bauabschnitt der Straßensanierung in der Ortsdurchfahrt Herzberg am Harz wird nach der Winterpause am Montag, 11. März 2024, beginnen. Das gibt die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Goslar bekannt. Witterungsbedingte Verzögerungen können aber nicht ausgeschlossen werden, heißt es.

Der überregionale Verkehr und Lkw

Zunächst wird die Verkehrsführung aufgebaut. Der überregionale Verkehr, insbesondere der Schwerlastverkehr, wird über die Autobahnen A7 und A38 umgeleitet.

Weiterhin werden Umleitungen zwischen der B 27 aus Richtung Göttingen und Osterode über Katlenburg eingerichtet.

Der Richtungsverkehr aus Seesen und Osterode nach Bad Lauterberg und Nordhausen führt über Clausthal-Zellerfeld und Braunlage . Mit diesen Umleitungen wird der Schwerverkehr aus Herzberg herausgehalten.

und nach Bad Lauterberg und führt über und . Mit diesen Umleitungen wird der Schwerverkehr aus Herzberg herausgehalten. Der Verkehr aus Göttingen nach Bad Lauterberg fährt weiterhin über die B 27 durch Herzberg.

Aus Richtung Osterode wird die regionale Umleitung nach der Winterpause neu eingerichtet.

Der regionale Verkehr aus Osterode in Richtung Bad Lauterberg und Göttingen (B 27) wird ab der Ausfahrt Eichholz über die Dr.-Frössel-Allee, Hüttuferstraße, Andreasberger Straße und Juesholzstraße bis zur Kreuzung B27 / Juesholzstraße umgeleitet. Hierbei ist der Streckenabschnitt zwischen Abfahrt Eichholz und Osteroder Straße auf der Bundesstraße 243 gesperrt.

Drei Fußgängerampeln werden auf der regionalen Umleitungsstrecke aufgestellt:

Die erste Ampel wird in der Hüttuferstraße / Am Langfast aufgestellt.

Die zweite Ampel wird an der Juesholzstraße / Händelstraße aufgebaut

Die dritte Ampel steht an der Juesholzstraße / Beethovenstraße.

Auf der regionalen Umleitungsstrecke (Dr. Frössel-Allee) wird die Geschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert und ein absolutes Halteverbot eingerichtet.

Einbahnstraße zwischen Aschenhütte und Eichholz

Die parallele Kreisstraße 427 zur B243 wird zwischen Göttinger Straße und Aschenhütte in Richtung Aschenhütte für den Kfz-Verkehr gesperrt. Es besteht nur die Möglichkeit, das Wohngebiet Eichholz zu erreichen. Fahrradfahrer dürfen die Kreisstraße in Richtung Aschenhütte nutzen.

Aus der anderen Richtung, also in Richtung Herzberg, wird die Kreisstraße 427 zwischen Aschenhütte und Eichholz als Einbahnstraße eingerichtet.

Für die Bauzeit wird die Vorfahrtsregelung an der Einmündung Andreasberger Straße (Landesstraße 521) und Hüttuferstraße geändert. Die L521 aus Richtung Sieber wird als untergeordnete Straße mit „Vorfahrt beachten“ eingerichtet.

Und wenn man nicht an Herzberg vorbei, sondern hinein will?

Der Zielverkehr Herzberg Innenstadt ist aus Richtung Osterode ab der Einmündung Osteroder Straße/Dr.-Frössel-Allee über die Osteroder Straße und Bundesstraße 243 bis zur Sieberstraße freigegeben. Die angrenzenden Geschäfte, Arztpraxen und Restaurants an der Bundesstraße 243 und Nebenstraßen sind bis zur Von-Einem-Straße erreichbar.

Die Ampelanlagen an der Bundesstraße 243 zur Heidestraße, Sieberstraße, Am Sieberdamm und Lonauerstraße sind in Betrieb, sodass Links- oder Rechtseinbieger beziehungsweise der Geradeausverkehr die Bundesstraße kreuzen können.

Richtungswechsel: Einzelne Abschnitte auf dem Weg durch Herzberg in Richtung Osterode

Die Verkehrsführung für alle, die aus Richtung Bad Lauterberg beziehungsweise Göttingen kommen, wird im Streckenabschnitt zwischen Göttinger Straße und Sieberstraße wie folgt eingerichtet: Auf der Bundesstraße 243 ist die Richtungsfahrbahn Osterode/Seesen in der Ortsdurchfahrt Herzberg von der Einmündung B27/B243 bis zur Abfahrt Dr.- Frössel-Allee durchgehend befahrbar.

Zwischen der B 27 und Heidestraße (Einmündung am Lidl) ist die Fahrbahn in beide Richtungen befahrbar.

Der sich daran anschließende Streckenabschnitt zwischen Heidestraße und Sieberstraße (Einmündung am Finanzamt) ist einspurig in Richtung Osterode eingerichtet.

Ab Sieberstraße bis zur Lonauer Straße sind je Richtung zwei Spuren freigegeben.

Die Heidestraße, Sieberstraße, der Lebensmittelmarkt, Pfingstanger, Domeierweg, Osteroder und Lonauer Straße können aus Richtung B 27 uneingeschränkt angefahren werden.

Zufahrt zur Apotheke und zum Einkaufszentrum in Herzberg

Die Von-Einem-Straße und damit auch die Zufahrt zum Einkaufszentrum und der Apotheke ist aus Richtung Bad Lauterberg gesperrt. Die Umleitungsstrecke aus Richtung Bad Lauterberg und Göttingen führt von der Kreuzung B27 / Schlossstraße über die Schlossstraße und Am Freudenstein zur Von-Einem-Straße. An der Bahnbrücke wird wegen der Engstelle eine Ampel aufgestellt.

Was müssen Fußgänger und Radfahrer in Herzberg beachten?

Zwischen Heidestraße und Sieberstraße in Verlängerung der Poststraße bleibt nur der kombinierte Geh-/Radweg auf der östlichen Seite (Innenstadtseite) begeh- beziehungsweise befahrbar. Im Abschnitt davor muss man auf die Poststraße ausweichen.

Der westliche Geh-/Radweg entlang des Ochsenpfuhls wird während der Maßnahme gesperrt.

Die kombinierten Geh-/Radwege zwischen Von-Einem-Straße und Osteroder Straße sind zur Nutzung freigegeben.

Fußgängerüberwege über die Bundesstraße 243 sind an der Göttinger Straße, Von-EinemStraße, Sieberstraße, Am Sieberdamm und Osteroder Straße mit Ampelanlage eingerichtet.

Je ein Fußgängerüberweg an der Von-Einem-Straße und Göttinger Straße bleiben gesperrt.

Auf der anderen Straßenseite kann der Rad- und Fußgängerverkehr bis auf Ausnahme des westlichen kombinierten Geh-/Radweges zwischen Göttinger Straße und Von-Einem-Straße alle Geh- und Radwege sowie die Übergänge an den Ampelanlagen nutzen. Die Umleitung für den gesperrten Abschnitt führt ebenfalls über die Poststraße.

Weitere Umleitungsstrecken werden im Bauabschnitt nicht eingerichtet. Zeitlich beschränkte, weitere Umleitungsstrecken werden ausgeschildert.

Welche Arbeiten stehen auf der Baustelle in Herzberg an?

Der kommende Bauabschnitt wird zwischen Göttinger Straße und Von-Einem-Straße eingerichtet, also in etwa von der Schlachterei Koithahn bis zum Lidl. In diesem Bauabschnitt werden Oberflächenarbeiten am Gehweg sowie der Entwässerung entlang der Richtungsfahrbahn Bad Lauterberg erneuert. Ebenfalls wird das Baufeld als Startbaugrube für den Einzug von Glasfaserkabeln genutzt.

