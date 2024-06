Altenau. Tödlicher Unfall auf der B498 zwischen Altenau und Goslar. Motorradfahrer kollidiert mit Pkw. Das ist passiert.

Auf der B498 bei Altenau im Harz ist es zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer tödliche Verletzungen erlitt. Das berichtet das Polizeikommissariat Oberharz.

Am Freitag, 31. Mai 2024, ist ein 21-jähriger Motorradfahrer um 14.29 Uhr auf der B498 aus Altenau kommend in Richtung Goslar unterwegs. Plötzlich gerät er in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr und kollidiert mit einem entgegenkommenden Pkw. Durch den Zusammenstoß erleidet er so schwere Verletzungen, dass er sofort an der Unfallstelle verstirbt.

Unfall auf B498: Motorradfahrer stirbt, Autofahrerin und Beifahrer verletzt

Die Autofahrerin und ihr Beifahrer werden bei dem Unfall verletzt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wird die Straße voll gesperrt.

Laut Polizeibericht ist die Ursache für den Unfall noch unbekannt. Um diese zu vermitteln, wird ein Unfallsachverständiger hinzugezogen.

pol/kic