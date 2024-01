Wulften. Mitten im verschneiten Wald am Rotenberg in Wulften geschieht am Montag ein Unfall. Rettungsdienst und Geländerettung sind im Einsatz.

Zu einem Unfall ist es bei Forstarbeiten im Rotenberg bei Wulften am Harz am Montag, 15. Januar 2024, gekommen. Dabei wurde ein Mensch verletzt.

Neben Rettungswagen und Notarzt wurde die ehrenamtliche Geländerettung Altkreis Osterode von ASB und DRK Bad Lauterberg direkt mitalarmiert, berichtet der ASB Barbis in einer Pressemitteilung.

Forstunfall im Harz - Geländerettung in unwegsamem Waldstück im Einsatz

Ein Notarzt und sein Team kümmerten sich demnach um die Erstversorgung des Verletzten im Wald.

Ein Quad mit Geländeketten brachte den Waldarbeiter anschließend in einer Schleifkorbtrage durch das unwegsame Waldstück zu einem auf dem Forstweg wartenden Rettungswagen. Der Mann wurde dann in die Uni-Klinik in Göttingen transportiert, so der ASB abschließend.

