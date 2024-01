St. Andreasberg. Die Freiwillige Feuerwehr Sankt Andreasberg ist am Sonntag wegen eines Heizungsbrandes im Einsatz - in der eigenen Feuerwache. Der Bericht.

Die Feuerwehr aus St. Andreasberg ist am Sonntag, 14. Januar 2024, zu einem Brand in der eigenen Feuerwache im Harz gerufen worden. Das berichtet die Wehr auf ihrer Interseite.

Heizungsbrand im Harz führt zu massiver Rauchentwicklung

Im Heizungsraum der Wache kam es den Angaben zufolge am Nachmittag zu einer massiven Rauchentwicklung. Unter schwerem Atemschutz erkundeten die Feuerwehrleute die betroffenen Räume. Der Rauch ging demnach von der Pelletheizung aus, die genaue Ursache sei jedoch noch unbekannt.

„Es wurde ein Rauchverschluss eingesetzt, um eine weitere Ausbreitung des Rauches in das Gebäude zu verhindern“, beschreibt die Feuerwehr den Einsatz. Mit einer Wärmebildkamera suchten die Wehrleute das Pelletslager sowie den Heizungsraum ab. Die Heizung wurde abgeschaltet und ein Techniker angefordert; die Räumlichkeiten wurden belüftet.

Alarmiert worden waren außerdem die benachbarte Feuerwehr Braunlage und der Rettungsdienst. Ein Schaden an Einsatzfahrzeugen oder Bekleidung in der Feuerwache entstand nicht, so die Feuerwehr abschließend.

