Osterode. Ein Unfall ereignet sich am Mittwoch auf der L523 im Bereich Osterode, eine Autofahrerin wird dabei verletzt. Das ist passiert.

Bei einem Unfall im Bereich Osterode ist am Mittwoch, 22. Mai 2024, eine Frau verletzt worden. Das geht aus einer Pressemitteilung der Osteroder Polizei hervor.

Polizeibericht: Frau bei Unfall auf der L523 Osterode verletzt

Demnach war die 29-Jährige am Nachmittag auf der L523 unterwegs, als ihr Auto gegen 16.50 Uhr alleinbeteiligt ins Schleudern geriet und nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Die Autofahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.500 Euro, so das Polizeikommissariat in Osterode am Harz abschließend.

