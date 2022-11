High-End in Hattorf am Harz: Das kann das neue Spitzen-Segelflugzeug

Hattorf. Der LSV Aue Hattorf präsentiert sein neues Hochleistungs-Segelflugzeug Arcus T auf dem Flugplatz in Hattorf am Harz. Was es besonders macht.

Segelfliegen Göttingen „High-End“: Piloten in Hattorf freuen sich über neues Flugzeug

Ende Oktober endet in der Regel die Flugsaison der Segelflieger in Deutschland. So auch bei den Piloten im Landkreis Göttingen. Die Winterpause, die bis April dauert, wird genutzt um in der vereinseigenen Werkstatt auf dem Flugplatz bei Hattorf alle Vereinsmaschinen zu warten und notwendige Reparaturen durchzuführen.

Diese Winterpause nutzen die Piloten, um ihren Flugzeugpark zu modernisieren: Der Ausbildungsdoppelsitzer ASK 21 wird komplett neu lackiert und der bisherige Leistungsdoppelsitzer, Janus C, der inzwischen 31 Jahre alt ist, wurde gegen den hochmodernen Leistungsdoppelsitzer Arcus T getauscht.

„Eintausch“ nach 25 Jahren

Am Samstagabend wurde dieses neue Flugzeug im Rahmen einer Vereinspräsentation den anwesenden Vereinsmitgliedern vorgestellt. Unter den Gästen waren auch der Hattorfer Bürgermeister Frank Kaiser sowie Frank Kruppa als Vertreter der Sparkasse Osterode.

„Der Janus, den wir jetzt gegen den Arcus eingetauscht haben, war ein Vierteljahrhundert in unserem Verein. Seine Entwicklung geht 50 Jahre zurück. Der neue Arcus T kann sozusagen als Enkel des Janus bezeichnet werden“, so der technische Leiter des LSV Aue Hattorf, Dr. Falk Pätzold, in seiner Ansprache zur Vorstellung des Neuerwerbs.

Falk Pätzold erklärt den Gästen die Instrumente im Cockpit. Foto: Verein

Christian Brune, der 1. Vorsitzende erinnerte daran, dass er als Flugschüler noch auf einer „ASK 13 – der Holzklasse“ die Flugausbildung absolviert habe.

„Aktuell bestes Flugzeug auf dem Markt“

„Der Leistungsdoppelsitzer Arcus T ist in der Doppelsitzerklasse „high-end“ – das aktuell beste Flugzeug auf dem Markt“, so der 1. Vorsitzende. „Wir fördern seit Jahren die Pilotenausbildung und den Streckenflug. Erst im Oktober ist unser junges Vereinsmitglied Jona Weinrich Deutscher Meister beim Schülervergleichsfliegen in Laucha geworden. Streckenflüge von 300, 500 und sogar über 800 Kilometer werden im Segelflugzeug von Hattorf aus durchgeführt. Das neue doppelsitzige Hochleistungssegelflugzeug wird insbesondere zur Ausbildung und Förderung des Streckensegelfluges im Verein eingesetzt“, erklärt Brune.

Der technische Leiter wies auf die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten des neuen doppelsitzigen Flugzeuges hin: „Diese neue Flieger bietet umfangreiche Möglichkeiten für den Verein. Von der Fortgeschrittenenschulung, dem Leistungsflug sowohl bei zentralen als auch dezentralen Meisterschaften, bis hin zum ganz entspannten Fliegen im Vereinsbetrieb. An der Zusammenstellung des Flugzeugparks erkennt man die Motivation eines Vereins“, ergänzte Pätzold.

Kosten: 200.000 Euro

Möglich wurde die Anschaffung des 200.000 Euro teuren Flugzeuges durch Einnahmen aus dem Verkauf des Janus und einer Förderung durch den Landessportbund.

Segelflugzeug Arcus T Der Arcus T ist ein zweisitziges Hochleistungssegelflugzeug der Firma Schempp-Hirth Flugzeugbau GmbH. Das Flugzeug hat eine Spannweite von 20 Metern und Wölbklappen, mit denen das Profil der Tragflächen verändert werden kann. Das „T“ steht dabei für Turbo. Das Segelflugzeug verfügt über ein im Flugzeugrumpf versenkbares Triebwerk, das bei Bedarf zum Durchfliegen von längeren Gebieten ohne Thermik genutzt werden kann. Außenlandungen auf Äckern können somit vermieden werden.

Im kommenden Jahr wird es dann regelmäßig auch am südniedersächsischen Himmel zu sehen sein.

Größter Luftsportverein in Südniedersachsen

Der LSV Aue Hattorf ist mit 120 Mitgliedern der größte Luftsportverein in Südniedersachsen und der einzige, der einen Flugplatz im Landkreis Göttingen betreibt. Zwölf Fluglehrer kümmern sich ehrenamtlich um die Ausbildung des Pilotennachwuchses. Die Ausbildung zum Segelflugpiloten kann mit 14 Jahren begonnen werden. Die Teilnahme am Theorieunterricht, der immer samstags ab 10.30 Uhr in Hattorf stattfindet, ist kostenlos.

Weitere Infos gibt es unter der Adresse: www.lsv-hattorf.de