Hitzewelle Neuer Hitzerekord in Herzberg und Göttingen

Mitte Juli 2022 wurden mehrere Temperaturrekorde in Niedersachsen und der Harzregion geknackt.

Herzberg/Göttingen. Am Mittwoch wurden heiße 38,2 Grad in Herzberg am Harz gemessen. Damit ist der alte Rekord aus dem Jahr 1992 um mehr als 1 Grad überboten worden.