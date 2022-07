Blaualgen im Herzberger Juessee: Landkreis verbietet Baden

Herzberg. Der Landkreis hat für den Herzberger Juessee ein Badeverbot ausgesprochen. Der Grund: Blaualgen. Was die Algen gefährlich macht, erfahren Sie hier.

Schlechte Nachrichten für Juessee-Badefans: Wie die Stadt Herzberg auf ihrer Internetseite mitteilt, ist das Baden im Juessee aufgrund von Blaualgen bis auf weiteres verboten. Ausgesprochen wurde dieses vom Gesundheitsamtes des Landkreises Göttingen.

Warum sind Blaualgen gefährlich?

Die Antwort liefert das Umweltbundesamt auf dessen Seite: „Cyanobakterien werden umgangssprachlich als Blaualgen bezeichnet, denn in hohen Konzentrationen färben sie das Wasser blaugrün. Die Bakterien können verschiedene Beschwerden verursachen: Manche reizen die Haut, andere produzieren Gifte und können gefährlich werden, wenn sehr viel dieses Wassers verschluckt wird. Recht häufig enthalten Cyanobakterien Lebergifte, die über einen längeren Zeitraum und in hohen Konzentrationen aufgenommen, zu Leberschäden führen können. Wenn Sie in knietiefem, blaugrünem Wasser Ihre Zehen nicht mehr sehen, sollten Sie dort nicht baden, da dann zu viele Cyanobakterien im Wasser sind.“