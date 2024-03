Bad Sachsa. Generationenwechsel bei der DRK-Bereitschaft im Südharz: Urgestein Jürgen Ahlborn gibt die Geschicke ab. So geht es weiter.

Sie helfen Personen mit Problemen bei Veranstaltungen wie dem Lichterfest in Bad Sachsa ebenso wie bei der Verpflegung von Einsatzkräften der Feuerwehr beim Waldbrand auf dem Ravensberg: Die Rede ist von den Mitgliedern der DRK-Bereitschaft Bad Sachsa. Geleitet werden die ehrenamtlichen Kräfte ab sofort von Philipp Bischoff, womit auch ein Generationenwechsel eingeleitet wird - und die Ära vom langjährigen Leiter Jürgen Ahlborn endet.

Generationenwechsel bei der DRK-Bereitschaft Bad Sachsa: Das sind die Gründe

Bei der Jahreshauptversammlung der DRK-Bereitschaft wurde auch die komplette Führung getauscht. Nötig wurde dies, da Jürgen Ahlborn, der diesen Posten viele Jahre innehatte, aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl antrat. Zum Stellvertreter vom neuen Leiter Philipp Bischoff wählte die Versammlung Carsten Meyer.

Nach den Wahlen (von links): Annika Weddecke, Philipp Bischoff, Carsten Meyer und Carsten Georg. © drk | DRK Bereitschaft Bad Sachsa

Während der Versammlung gab Jürgen Ahlborn als scheidender Bereitschaftsleiter einen detaillierten Jahresbericht für das Jahr 2023 ab. Die DRK Bereitschaft Bad Sachsa leistete insgesamt 2432,5 Dienststunden, die sich auf 27 Dienstabende und 30 Sanitätsdienste bei verschiedenen Veranstaltungen wie Klosterkonzerten, Schützenfesten, dem Lichterfest, Walpurgis, dem Volkswandertag Steina, der Absolviafeier vom Pädagogium oder dem Hexentrail verteilten. Darüber hinaus waren sie in drei Einsätzen aktiv.

DRK-Bereitschaft: Das sind die Aufgaben Eine Unfall auf der Autobahn, eine Überschwemmung oder ein Schwächeanfall auf einem Konzert - Menschen in Not können sich auf die Bereitschaften des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) verlassen. Die 160.000 ehrenamtlichen Helfer der Bereitschaften des Deutschen Roten Kreuzes sind auf alle Arten von Notfälle und Einsätze vorbereitet. Sie tragen ihren Teil zum reibungslosen Ablauf der geschlossenen DRK-Hilfekette aus Beratung, Vorsorge, Rettung, Betreuung, Pflege und Nachsorge für die Menschen in Deutschland bei. Die Bereitschaften des DRK kommen verstärkt in den folgenden Bereichen zum Einsatz: Sanitätsdienst bei Großveranstaltungen; Versorgung von Verletzten bei Verkehrsunfällen sowie psychologische Nachbetreuung, Bereitstellung von Notunterkünften und Mahlzeiten, Suche nach Verschütteten mit Spürhunden, Unterstützung mobiler Blutspendezentren des DRK, Suche nach Angehöriger nach Kriegen und Katastrophen Die DRK-Bereitschaft Bad Sachsa hat ihren Übungsdienst immer montags von 19 bis 21 Uhr im DRK-Haus in der Sachsensteinstraße 14 in Bad Sachsa. Weitere Informationen gibt es online unter https://www.facebook.com/BereitschaftBadSachsa

Kreisbereitschaftsleiterin Annika Weddecke ehrte Jürgen Ahlborn mit einer Urkunde und einem Ehrenzeichen für 55-jährige aktive Mitgliedschaft. Weddeke dankte Ahlborn für seine unermüdlichen Dienste innerhalb der Bereitschaft Bad Sachsa. Sie teilte zudem mit, dass 2023 ein Weinmann Meducore Standard Gerät (Defribrillator) vom DRK-Ortsverein Bad Lauterberg erworben und der Bereitschaft Bad Sachsa übergeben wurde.

Nach der Ehrung ( von links): Annika Weddecke, Conny Nickel, Jürgen Ahlborn, Gerald Becke und Carsten Georg. © drk | DRK Bereitschaft Bad Sachsa

Carsten Georg, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Bad Sachsa, richtete seinen Dank an die scheidende Bereitschaftsleitung Jürgen Ahlborn, Gerald Becker und Conny Nickel für ihren Einsatz und ihre Hingabe für die geleistete Arbeit als Bereitschaftsleitung in den vergangenen Jahren. Zugleich gratulierte er Philipp Bischoff und Carsten Meyer zur Wahl und wünschte ihnen viel Erfolg für ihre zukünftige Arbeit. „Ich freue mich, dass Jürgen Ahlborn auch künftig dem DRK erhalten bleibt und weiterhin wichtige Aufgaben wahrnimmt“ so der Vorsitzende Carsten Georg.

