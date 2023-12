Bad Sachsa. Mehr als nur Blutspenden: Das DRK hat den Südharz seit 125 Jahren geprägt. Blick in eine wechselvolle Geschichte.

Blutspende, Rettungsdienst – aber auch Betreiber von Kindergärten: Fragt man Menschen heute danach, was das Deutsche Rote Kreuz (DRK) macht, fallen häufig diese Antworten. Dass die Anfänge der Hilfe aber in sogenannten Krieger-Sanitäts-Kolonnen lagen, in denen zunächst vorrangig Kriegs-Veteranen agierten, dass vermuten die wenigsten. Doch exakt so ist im Südharz, genauer gesagt in Bad Sachsa, auch das DRK vor nunmehr 125 Jahren entstanden. Im Zuge des Jubiläums wirft unsere Redaktion gemeinsam mit dem aktuellen Vorsitzenden Carsten Georg, seinem Stellvertreter Fritz Müller sowie Bereitschaftsleiter Jürgen Ahlborn einen Blick zurück und stelle einige markante Stationen der wechselhaften Geschichte vor.