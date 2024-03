Osterode. Der 2. Harzer Kinder-Hexentrail startet im August in Osterode. Die Teilnahmegebühr kommt dem Kinderhospiz Göttingen zugute. Die Infos.

Die kleinen Sportskanonen des Harzes sind am 30. August 2024 zu einem ganz besonderen Sportereignis eingeladen. Der zweite Harzer Kinder-Hexentrail, organisiert vom MTV Förste in Kooperation mit dem Förderverein Kindersportstiftung am Harz, widmet den engagierten Nachwuchsläufern diesmal einen exklusiven Veranstaltungstag.

An diesem Freitagabend soll in Osterode der Startschuss für Kinder zwischen 6 und 15 Jahren fallen. Die auf fünf bis sechs Kilometer bemessene Strecke verspricht einen spannenden Team­event: In Vierergruppen, gemeinsam mit einer erwachsenen Begleitperson, werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre sportlichen Fähigkeiten und den Gemeinschaftssinn auf die Probe stellen. Dieser liebevoll gestaltete Lauf lehnt sich an das Format der Erwachsenenrennen an und dient einem ganz besonderen Zweck: Als Charity-Event fließt jeder Euro der Startgebühren in die Unterstützung des Kinderhospizes Göttingen.

Harzer Kinder-Hexentrail: Sicherheit geht vor

Mit Kreidespray sorgfältig markierte Wege und aufmerksame Streckenposten gewährleisten, dass sich niemand verläuft und alle sicher ans Ziel gelangen. Für eine reibungslose Orientierung und Beistand in jeglichen Situationen führt eine Begleitperson pro Gruppe ein Mobiltelefon mit eingespeicherter Notfallnummer des Veranstalters. Sicherheits- und Rettungskräfte stehen bereit, um den jungen Sportlern Rückendeckung zu geben.

Wichtig ist den Organisatoren, dass der Teamgedanke nicht zu kurz kommt – niemand wird zurückgelassen und der Kontakt untereinander wird stets gehalten. Die Spendenlaufteilnahme wird über eine Startgebühr in Höhe von 5 Euro pro Teilnehmer sichergestellt, die bei Abholung der Startunterlagen entrichtet wird. Der Betrag soll die Mindestspendensumme darstellen und direkt dem Kinderhospiz zufließen.

Hier kann man sich zum Kinder-Hexentrail anmelden

Die Teilnehmerzahl ist mit 200 laufbegeisterten Kindern und ihren Begleitern limitiert, daher empfiehlt sich eine zeitnahe Anmeldung bis spätestens 1. Juli 2024. Alle wichtigen Information, Teilnahmebedingungen und die erforderliche Einverständniserklärung sind online auf www.harzer-hexentrail.de verfügbar und per E-Mail an kinder@harzer-hexentrail.de einzureichen.

