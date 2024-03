Wieda. Erste Hilfe für Vierbeiner in Wieda: Was tun bei Giftköder-Verdacht? Dieses Seminar im Südharz hilft Hundehaltern im Ernstfall.

Es ist ein Alptraum für jeden Hundehalter - auch im Südharz: Gerade ging es beim Spaziergang noch über eine Wiese und dann nimmt der Hund plötzlich etwas auf, was er nicht soll. Der Hund kaut sehr genüsslich auf dem Gefundenen herum und gibt nicht wieder her. Nicht immer ist es unproblematisch, was er da zu sich genommen hat. Denn auch wenn der Hund als bester Freund des Menschen gilt, ist doch nicht jeder Mensch den Tieren freundlich gesonnen. Immer wieder kommt es vor, dass Hundehasser bewusst Giftköder auslegen, um die Tiere zu verletzen. Aber auch achtlos weggeworfener Müll oder Essensreste können für Hunde zum Verhängnis werden. Der Hundesportverein Wieda will hier die Tierhalter auf den Ernstfall vorbereiten, die Verantwortlichen bieten ab dem 19. April erneut ein sogenanntes Anti-Giftköder-Seminar an.

Hunde vor Giftködern schützen: So kann man am Seminar in Wieda teilnehmen

Bei dem Seminar im Südharz gibt es für die Halterinnen und Halter gleichermaßen Theorie wie auch praktische Übungen, um ihre Hunde vor Gefahren zu schützen. Impulskontrolle, Fressnapftraining, Maulkorbtraining oder Konditionierung sind nur einige Punkte, denen sich die Teilnehmenden im Rahmen der Schulung in Wieda widmen werden.

Die Termine für das Anti-Giftköder-Seminar sind wie folgt: 19. April um 16 Uhr; sowie 20., 21., 27. und 28. April jeweils um 10 Uhr auf dem Sportplatz des Vereins in Wieda

Anmeldunden sind ab sofort per E-Mail unter isofe61@web.de möglich.

Das sind Vergiftungsanzeichen Symptome, auf die Hundehalter achten sollten: - Starkes Speicheln, - Erbrechen und Durchfall - allgemeine Müdigkeit - Austritt von Blut aus Körperöffnungen des Tieres Leidet ein Hund unter den Problemen, sollte man sofort einen Tierarzt aufsuchen. Hilfreich ist es auch, eine Probe von Stuhl oder Erbrochenem mitzubringen. Ebenfalls sei Vorsicht geboten, wenn der Hund unnatürliche Kaubewegungen zeige.

Aber nicht nur der Schutz der Hunde steht im Fokus. Direkt nach Ostern, ab dem 2. April, soll wieder mehr Leben auf dem Hundeplatz in Wieda einziehen, dann starten die verschiedenen Sparten des Vereins aus dem Südharz wieder offiziell in ihre Arbeit. Die einzelnen Sparten sind mit allen Trainern startklar.

„Die Trainer freuen sich, um auch in diesem Jahr wieder gemeinsam zu trainieren und Ergebnisse zu erarbeiten. Anfänger und Fortgeschrittene, Mitglieder und Nichtmitglieder sind herzlich willkommen. Eine Schnupperstunde ist ebenfalls möglich und mit den Trainern abzusprechen“, erklären die Verantwortlichen.

So sieht der Trainingsplan für Hundehalter im Südharz aus:

Montag: 16 Uhr: Rally Obedience, 16.30 Uhr: Obedience

Dienstag: 16 Uhr: Training für besondere „Felle“, 17 Uhr: Basis I

Mittwoch: 17 Uhr: Spaß mit Hund sowie Agility

Donnerstag: 17 Uhr: Basis II, 18 Uhr: Begleithund-Training

Freitag: Hoopers

Samstag: 9.30 Uhr Welpen, 11 Uhr: Junghund

Weitere Informationen zur Arbeit des Hundesportvereins Wieda erhalten Interessierte auch auf deren Accounts bei Facebook und Instagram.