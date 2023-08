Hattorf: Wurden Giftköder ausgelegt?

Am Wochenende sorgt in diversen Hattorfer Facebook-Ortsgruppen eine Warnung für Aufsehen: In Hattorf, genauer gesagt am Odersee und an der Sieber, sollen Giftköder ausgelegt worden sein. Am Samstag, 5. August, spricht der Beitragsersteller von einem verstorbenen Hund, insgesamt sollen fünf Tiere durch die Köder vergiftet worden sein.

Die Bestürzung und Panik von Hundehalterinnen und -haltern aus der Gegend ist groß. Auf Nachfrage berichtet die zuständige Osteroder Polizeidienstelle, dass zum bisherigen Zeitpunkt (Stand Dienstag, 8. August, 13.20 Uhr) keine Anzeigen oder Meldungen bezüglich potenziell vergifteter Tiere bei der Polizei eingegangen seien.

Wenn Bürgerinnen und Bürger den Verdacht haben, dass ihr Tier vergiftet worden sein könnte, kann der Vorfall bei der Polizei gemeldet werden.

Verstöße werden nicht immer zur Anzeige gebracht

Gleiches berichtet auch die Osteroder Tierklinik auf Nachfrage: In den vergangenen Wochen seien keine Verdachtsfälle zur Behandlung gekommen. Auch wenn es derzeit noch keine offiziellen Nachweise gibt, sollten Hundebesitzerinnen und -besitzer dennoch Vorsicht walten lassen und das Verhalten ihrer Tiere beobachten.

Meldungen möglicher Vergiftungen gibt es im Altkreis immer wieder. Vor allem online machen die Sichtungen schnell die Runde. Das Problem: Nicht immer werden diese möglichen Verstöße gegen das Tierschutzgesetz zur Anzeige gebracht oder der Hund von einem Tierarzt auf eine mögliche Vergiftung untersucht. Dies erschwere die Aufklärung der Fälle.

Unsere Zeitung wird das Geschehen in Hattorf weiter verfolgen und die Bericherstattung aktualisieren.