Wieda. Das gemütliche Beisammensein wird für die Feuerwehr Wieda jäh mit einem Alarm unterbrochen. Es brennt an einer bekannten Stelle.

Beste Stimmung, mal den Dienst hinter sich lassen, ein Abend für die Kameradschaft – am Samstagabend hatten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wieda eigentlich exakt dies geplant, doch daraus wurde nichts. Knapp eine Stunde nachdem der offizielle Teil der Jahreshauptversammlung beendet war und man sich dem gemütlichen Part beim gemeinsamen Essen gewidmet hatte, wurden die Einsatzkräfte zu einem Feuer gerufen. Um 21.19 Uhr alarmierte die Leitstelle in Göttingen die Einsatzkräfte zu einem Containerbrand in der Südstraße des Südharzer Ortes.

Brand im Südharz: Feuerwehr Wieda ist schnell vor Ort

Beim Eintreffen an der Einsatzstelle, stellte sich für die Mitglieder der Feuerwehr heraus, dass es sich um einen Altkleider-Container handelt. Die Einsatzkräfte, die mit drei Fahrzeugen vor Ort waren, öffneten den Container und löschten die brennende Kleidung schnell ab. Dabei hätte der Einsatz durchaus prekär werden können, steht der Container direkt neben einer Gasbox eines Energieversorgers.

Fotogalerie: Feuerwehr Wieda erhält neues Tanklöschfahrzeug Schlagkraft erhöht: An die Freiwillige Feuerwehr Wieda wird offiziell das neue Tanklöschfahrzeug übergeben. © HK | Thorsten Berthold Schlagkraft erhöht: An die Freiwillige Feuerwehr Wieda wird offiziell das neue Tanklöschfahrzeug übergeben. © HK | Thorsten Berthold Schlagkraft erhöht: An die Freiwillige Feuerwehr Wieda wird offiziell das neue Tanklöschfahrzeug übergeben. © HK | Thorsten Berthold Schlagkraft erhöht: An die Freiwillige Feuerwehr Wieda wird offiziell das neue Tanklöschfahrzeug übergeben. © HK | Thorsten Berthold Schlagkraft erhöht: An die Freiwillige Feuerwehr Wieda wird offiziell das neue Tanklöschfahrzeug übergeben. © HK | Thorsten Berthold Schlagkraft erhöht: An die Freiwillige Feuerwehr Wieda wird offiziell das neue Tanklöschfahrzeug übergeben. © HK | Thorsten Berthold Schlagkraft erhöht: An die Freiwillige Feuerwehr Wieda wird offiziell das neue Tanklöschfahrzeug übergeben. © HK | Thorsten Berthold Schlagkraft erhöht: An die Freiwillige Feuerwehr Wieda wird offiziell das neue Tanklöschfahrzeug übergeben. © HK | Thorsten Berthold Schlagkraft erhöht: An die Freiwillige Feuerwehr Wieda wird offiziell das neue Tanklöschfahrzeug übergeben. © HK | Thorsten Berthold Schlagkraft erhöht: An die Freiwillige Feuerwehr Wieda wird offiziell das neue Tanklöschfahrzeug übergeben. © HK | Thorsten Berthold Schlagkraft erhöht: An die Freiwillige Feuerwehr Wieda wird offiziell das neue Tanklöschfahrzeug übergeben. © HK | Thorsten Berthold Schlagkraft erhöht: An die Freiwillige Feuerwehr Wieda wird offiziell das neue Tanklöschfahrzeug übergeben. © HK | Thorsten Berthold Schlagkraft erhöht: An die Freiwillige Feuerwehr Wieda wird offiziell das neue Tanklöschfahrzeug übergeben. © HK | Thorsten Berthold 1 / 13

Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Polizei übergeben, die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Bereits Mitte Dezember 2022 hatte es ebenfalls in den Abendstunden einen Brand eines solchen Containers an der gleichen Stelle gegeben.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Für die Mitglieder der Feuerwehr Wieda war dann aber immer noch keine Zeit, im Depot weiterzufeiern, sie wurden durch einen Anwohner in der Straße Silberbach über einen piependen Rauchmelder in seiner Nachbarschaft informiert. Nach Rücksprache mit der Leitstelle in Göttingen fuhren die Einsatzkräfte den Ort an, konnten aber abgesehen vom Piepen des Melders nichts weiter feststellen.

Auch interessant