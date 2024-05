Eine Bankkundin steckt ihre Karte in einen Geldautomaten. In Walkenried können Kundinnen und Kunden auch künftig in der Filiale der Nord/LB sich Geld auszahlen lassen, in anderen Bereichen kommt es ab dem 1. Juli im Südharz zu Veränderungen (Symbolbild). © dpa | Fernando Gutierrez-Juarez