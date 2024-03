Bad Sachsa. Passend zum Frühling soll Bad Sachsas Innenstadt wieder glänzen. Wer will, kann Vorher-Nach-Bilder auf Facebook stellen.

Die Idee ist so einfach wie ihr Name: „Bad Sachsa putzt sich (wieder) raus“. Am Samstag. 16. März, laden die Verantwortlichen der Ideen-Auffangstation Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch Gäste gleichermaßen zum mittlerweile fünften Putztag in der Uffestadt ein. „Schmutzige Ecken entdecken, sauber manchen, Spaß haben und das Ergebnis stolz auf Facebook posten“, so beschreibt Hauptorganisator Hubertus Krieghoff die Aktion.

Putztag in Bad Sachsa hat eine eigene Homepage

Eigens für die Aktion in Bad Sachsa wurde bereits im Jahr 2021 eine Facebook-Seite eingerichtet wurde. Auf https://bit.ly/3qC0zlv können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Ergebnis ihrer Arbeit posten, gern auch mit einem Vorher-Nachher-Vergleich. Ganz einfach geht dies auch mit einem QR-Code, der wieder für die Aktion erstellt wurde.

Fotogalerie: Putztag in Bad Sachsa In der gesamten Innenstadt von Bad Sachsa sind Helferinnen und Helfer beim Putz "Bad Sachsa putzt sich heraus" im Einsatz. Zudem wird die Einkaufsstraße österlich geschmückt. © HK | Thorsten Berrthold In der gesamten Innenstadt von Bad Sachsa sind Helferinnen und Helfer beim Putz "Bad Sachsa putzt sich heraus" im Einsatz. Zudem wird die Einkaufsstraße österlich geschmückt. © HK | Thorsten Berrthold In der gesamten Innenstadt von Bad Sachsa sind Helferinnen und Helfer beim Putz "Bad Sachsa putzt sich heraus" im Einsatz. Zudem wird die Einkaufsstraße österlich geschmückt. © HK | Thorsten Berrthold In der gesamten Innenstadt von Bad Sachsa sind Helferinnen und Helfer beim Putz "Bad Sachsa putzt sich heraus" im Einsatz. Zudem wird die Einkaufsstraße österlich geschmückt. © HK | Thorsten Berrthold In der gesamten Innenstadt von Bad Sachsa sind Helferinnen und Helfer beim Putz "Bad Sachsa putzt sich heraus" im Einsatz. Zudem wird die Einkaufsstraße österlich geschmückt. © HK | Thorsten Berrthold In der gesamten Innenstadt von Bad Sachsa sind Helferinnen und Helfer beim Putz "Bad Sachsa putzt sich heraus" im Einsatz. Zudem wird die Einkaufsstraße österlich geschmückt. © HK | Thorsten Berrthold In der gesamten Innenstadt von Bad Sachsa sind Helferinnen und Helfer beim Putz "Bad Sachsa putzt sich heraus" im Einsatz. Zudem wird die Einkaufsstraße österlich geschmückt. © HK | Thorsten Berrthold In der gesamten Innenstadt von Bad Sachsa sind Helferinnen und Helfer beim Putz "Bad Sachsa putzt sich heraus" im Einsatz. Zudem wird die Einkaufsstraße österlich geschmückt. © HK | Thorsten Berrthold In der gesamten Innenstadt von Bad Sachsa sind Helferinnen und Helfer beim Putz "Bad Sachsa putzt sich heraus" im Einsatz. Zudem wird die Einkaufsstraße österlich geschmückt. © HK | Thorsten Berrthold In der gesamten Innenstadt von Bad Sachsa sind Helferinnen und Helfer beim Putz "Bad Sachsa putzt sich heraus" im Einsatz. Zudem wird die Einkaufsstraße österlich geschmückt. © HK | Thorsten Berrthold 1 / 10

Es wird aber nicht nur geputzt am Aktionstag in Bad Sachsa. Wie im Jahr 2023 auch, soll die Marktstraße mit österlicher Dekoration geschmückt werden. Seitens des Vereins „Wir für den Südharz“ wurden im vergangenen 1.500 bunte Ostereier gekauft, die in den Bäumen entlang der Einkaufsstraße wieder aufgehängt werden.

Frühjahrsputz im Südharz: So kann man mitmachen

Treffpunkt für alle Interessierten, die die Aktion unterstützen möchten, ist am 16. März um 9 Uhr beim Haupteingang des Rathauses, Bismarckstraße 1.

Nach einer kurzen Einweisung können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann kleine Gruppen bilden.

Wer helfen möchte, der sollte entsprechende Arbeitskleidung tragen und Werkzeug wie Besen, Schrubber, Lappen, Eimer, Harken, vor allem aber auch Handschuhe nicht vergessen mitzubringen.

Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko und Verantwortung

Wer auch mitmachen möchte, kann sich gern im Vorfeld bei Hubertus Krieghoff am besten per E-Mail an info@bad-sachsa-urlaub.de anmelden bzw. dort auch weitere Informationen erhalten.

Im Anschluss an den Putztag, der um 13 Uhr beendet sein soll, lädt das Team der GLC/Tourist-Information Bad Sachsa alle Helferinnen und Helfer zu einem gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen ein

Mehr Informationen zur Ideen-Auffangstation selbst gibt es online hier: https://www.ideen-auffangstation.de/

Auch interessant