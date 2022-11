Es funkelt und leuchtet in Bad Sachsas Einkaufsstraßen

Dank knapp 13.000 LEDs an Lichterketten und 450 übergroßen Weihnachtsbaumkugeln, verteilt von Mitgliedern des Vereins Wir für den Südharz insgesamt 60 Bäumen, erstrahlen die Markt- und Schulstraße in Bad Sachsa in einem besonderen Licht.

Bad Sachsa bei Nacht – die Markt- und Schulstraße ist seit diesem Wochenende im wahrsten Sinne des Wortes besonders schön anzusehen. Zehn Mitglieder des Vereins Wir für den Südharz haben verteilt über zwei Wochenenden die Lichterketten und die aus dem vergangenen Jahr bereits bekannten und bewährten großen rotenChristbaumkugeln überall angebracht. „Das war wirklich Arbeit“, stellt der Vereinsvorsitzende Gunnar Wolter im Gespräch mit unserer Zeitung fest, während er noch auf einer Leiter stehend eine der Lichterketten anbringt.

Lesen Sie auch: Neustart in Bad Sachsa: Diese Ziele verfolgt „Wir für den Südharz“

Das lässt sich auch in Zahlen belegen: Lichterketten mit insgesamt etwa 13.000 LED sowie 450 Kugeln wurden an 60 Bäumen in den beiden Straßenzügen angebracht, die diesen nun insbesondere in der Dunkelheit einen weihnachtlichen Charme verleihen.

Verein investiert 12.500 Euro in neue Dekoration

Der Verein hat sich das auch etwas kosten lassen: Insgesamt 12.500 Euro wurden in diesem Jahr in die neue Dekoration investiert. Dabei – und das ist dem Vorstand besonders wichtig – werden auch die von Stadtrat und Verwaltung beschlossenen Energiespar-Richtlinien umgesetzt. „Die jetzige Beleuchtung verbraucht weniger als 0,5 kWh und ist daher sehr energieeffizient und in der aktuellen Situation angemessen“, erklärt der Vorsitzende.

Mitglieder vom Verein Wir für den Südharz bringen in der Marktstraße in Bad Sachsa die neue Weihnachtsbeleuchtung an. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bei den Einwohnern kommt die Aktion bereits bestens an. Viele äußerten bereits nach dem Anbringen der ersten Lichterketten, wie besonders diese in Kombination mit den großen Kugeln wirkten. Und auch kleine Gesten zeigen die Wertschätzung der Menschen aus Bad Sachsa. Während die Helfer am Samstag bei eher nasskaltem Wetter die Dekoration anbrachten, gab es vom Team der Kneipe Bärlinchen schnell einen wärmenden Kaffee.

Lichterketten bleiben bis Ende Februar 2023 hängen

Die neue Dekoration soll Einwohner und Gäste in Bad Sachsa durch den ganzen Winter begleiten. Dabei werden die Lichterketten bis Ende Februar leuchten. Die roten Weihnachtskugeln werden hingegen Ende Januar abgenommen. „Dann endet offiziell die Weihnachtszeit, ich habe dies extra mit dem Pastor besprochen“, führt Gunnar Wolter.

Lesen Sie auch: Energiekrise: Stadtwerke sichern die Versorgung zu

Während nunmehr aber die neue Deko für Freude sorgt, fragt sich manch Einwohner, was mit der ehemaligen passiert ist. „Die uns alle sehr liebgewonnene alte Beleuchtung mussten wir schweren Herzens in diesem Jahr aus dem Verkehr ziehen. Der technische Zustand der elektrischen Leitungen und die Lampenfassungen sowie teilweise der Zustand der Dekorationen waren nicht mehr tragbar.“

Gemeinnützigkeit ist das Ziel des Vereins „Wir für den Südharz“

Unmittelbar bevor steht auch der nächste, wegweisende Termin für den Verein Wir für den Südharz. Am Mittwoch, 30. November, findet um 19 Uhr in den Räumlichkeiten der Banking-Partner Beratungsgesellschaft mbH, Poststraße 6, in Bad Sachsa die Jahreshauptversammlung des Vereins statt, bei der die zukünftige Ausrichtung besprochen beziehungsweise beschlossen werden soll. Unter anderem geht es darum, die auf der letzten Jahreshauptversammlung ausgiebig diskutierte Umwandlung in einen gemeinnützigen Verein voranzutreiben. Der Vorstand hat dazu in den letzten Wochen die Satzung überarbeitet und dabei insbesondere den Vereinszweck neu gefasst.

Lesen Sie auch: Neues Team bei der Ideen-Auffangstation

„In der Mitgliederversammlung werden wir die neue Ausrichtung, den Vereinszweck sowie die Satzung detailliert vorstellen, um diese zu beschließen“, erklärt Wolter.

Aber nicht nur das: die in der Uffestadt bestens bekannte und etablierte „Ideen-Auffangstation“ soll in den Verein „Wir für den Südharz“ integriert werden. Die Idee ist es, dass die Ideen-Auffangstation als „Ausschuss“ agieren soll. „Wir erhoffen uns voneinander mit guten Ideen und Engagement zu profitieren, um unsere Region noch besser entwickeln zu können.“ Ferner sollen bei der Sitzung auch Aktionen und Projekte für 2023 besprochen werden. Der Vorstand hofft auf eine rege Beteiligung der Mitglieder.