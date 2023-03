Ziel erreicht: Bad Sachsaer putzen Bad Sachsa wieder heraus

Bad Sachsa. Beim großen Putztag wird die Uffestadt auch wahrhaft verschönert: 1.500 Ostereier werden zudem in Bad Sachsa aufgehangen.

Die Gelbwesten waren in Bad Sachsa unterwegs – allerdings nicht zum Protestieren, sondern um gemeinsam etwas für die Stadt zu erreichen. Nach der Premiere im Jahr 2019 luden die Verantwortlichen der Ideen-Auffangstation, der Stadtverwaltung und Tourist-Information Bad Sachsa unter der Federführung von Hubertus Krieghoff zum dritten Mal zum gemeinsamen Aufräumen wieder unter dem Titel „Bad Sachsa putzt sich heraus“ ein. Und auch wenn es kurzfristig in Strömen regnete, die Uffestadt blitzt an vielen Stellen wieder dank des engagierten Einsatzes der Helferinnen und Helfer.

1.500 Ostereier gekauft

Und nicht nur das: Die Marktstraße präsentiert sich auch mit österlicher Dekoration. Seitens des Vereins Wir für den Südharz wurden insgesamt 1.500 bunte Ostereier gekauft, die in den Bäumen entlang der Einkaufsstraße aufgehangen wurden. „Eine tolle Aktion, wenn man bedenkt, dass bereits der Weihnachtsschmuck des Vereins in den gleichen Bäumen bei Gästen und der Bevölkerung gleichermaßen gut ankam“, erklärt Bürgermeister Daniel Quade, der selbst einen Teil der Ostereier im Rahmen der Aktion aufhing.

Das Wichtigste an dem Tag war eben das Putzen bzw. Müllsammeln. Und es kamen reichlich Säcke mit Wohlstandsmüll zusammen. Aufgeteilt an mehrere Standorte, die die etwa 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, darunter neben Privatpersonen und Vereinsmitgliedern wieder auch viele Geflüchtete aus der Ukraine, rückten sie unschönen oder gar dreckigen Ecken im Stadtgebiet zu Leibe, brachten diese auf Vordermann. Unter anderem wurde auch der der Brunnen gegenüber der St. Nikolai-Apotheke gereinigt. Dieser soll von der Ideen-Auffangstation noch mit einer besonderen Überraschung geschmückt werden.

Fotogalerie- Putztag in Bad Sachsa

Aber auch entlang der Uffe, an den Spielplätzen oder aber entlang der wichtigsten Straßen wurde gefegt, geputzt und eingesammelt.

Auf der eigens für die Aktion eingerichteten Facebook-Seite – https://bit.ly/3qC0zlv - konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Vorher-Nachher-Bildern von ihrer Arbeit online stellen.

Grillen zum Abschluss

Für die notwendige Stärkung der Ehrenamtlichen hatten verschiedene Sponsoren gesorgt. So gab es ein kleines Lunchpaket für die Stärkung zwischendurch schon beim Auftakttreffen vor dem Rathaus für die Helferinnen und Helfer zum Mitnehmen. Zum Abschluss traf sich die Gruppe dann am Kurhaus, wo bei Gegrilltem und Getränken man sich trotz schlechtem Wetter gern über das gemeinsam erreichte austauschte. Denn der Name hat auch bei der dritten Auflage gepasst: Bad Sachsa hat sich wieder herausgeputzt.

