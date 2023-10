In Walkenried findet auf dem Vorplatz des ehemaligen Zisterzienersklosters der beliebte Klostermarkt statt. Vor der beeindruckenden Kulisse der gotischen Klosteranlage bieten Mönche und Nonnen eine bunte und hochwertige Produktpalette aus klösterlicher Werkstatt, Küche, Keller und Garten an.

Kommunalpolitik So soll es mit dem Tourismus in Walkenried weitergehen

Die Gemeinde Walkenried will als Ausflugsort und Tourismusgemeinde anerkannt werden. Dafür hat die Gemeinde ein Tourismuskonzept ausgearbeitet. Dieses liegt nun „gedruckt und in hinreichender Zahl“ vor, „sodass wir den transparenten Prozess der Neugestaltung unseres Tourismus fortsetzen können“, freut sich Michael Reinboth, Ortsbürgermeister von Walkenried.

Vorgestellt wird das Konzept in einer öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Tourismus und Kultur am Donnerstag, 12. Oktober, ab 18 Uhr im Klosterhotel, Bahnhofstraße 1 in Walkenried. Zunächst wird Karen Ruppelt von der GLC-Gruppe, die die touristischen Marketing- und Serviceleistungen für die Gemeinde Walkenried organisiert, die aktuellen Zahlen präsentieren. Anschließend geht es um das Tourismuskonzept, das in Zusammenarbeit mit dem HTV, der GLC und den Bürgerinnen und Bürgern entstanden ist.

Diese 3 Dinge sollen nun passieren

„Entscheidend ist, dass wir nun auf Grundlage des Konzepts drei Dinge tun können“, sagt Reinboth und zählt die folgenden Punkte auf:

Die künftige Höhe des Gästebeitrags kalkulieren - „die Arbeit wurde begonnen“, fügt er hinzu Vom Landkreis Göttingen die Anerkennung als Tourismusgemeinde erwirken Vom Amt für Regionalentwicklung die Anerkennung als Ausflugsort beantragen

Sollten Einwohnerinnen und Einwohner Fragen an den Ausschuss und die Verwaltung haben, findet vor der Sitzung eine Fragestunde statt.

Der Anfang ist gemacht

Ein paar Dinge, die die Gemeinde im Zuge der Konzeptentstehung diskutiert hat, wurden Reinboth zufolge inzwischen umgesetzt, zum Beispiel die beiden Anlaufstellen für Gäste in Wieda und Zorge. Der neue Kloster-Erkenntnisweg werde gut angenommen, und der Besucherandrang beim Spellefest und beim Klostermarkt sei gut gewesen.

Spellefest 2023: Unsere Bilder der Feier in Wieda Spellefest 2023: Unsere Bilder der Feier in Wieda Auf dem Bohlweg in Wieda wird zum 45. Mal das beliebte Straßenfest "Spelle varn Schwelle" gefeiert. Gäste aus der gesamten Region kommen dafür in den Südharzer Ort. Foto: Thorsten Berthold / FMN

Einen „hoffentlich nur vorübergehenden Rückschlag“ verbucht der Ortsbürgermeister beim Busverkehr, verweist in diesem Zusammenhang aber auf die Bemühungen der Gemeinde, wieder einen besseren Fahplan zu bekommen.

Walkenrieds Tourismuskonzept zum Mitnehmen

Bei der Ausschusssitzung liegen 50 Exemplare des Tourismuskonzepts zum Mitnehmen bereit. Bei Bedarf werde nachgedruckt. Eine Netzfassung soll es auch geben.

Reinboth über das Tourismuskonzept: „Gut Ding will manchmal Weile haben. Die redaktionellen Arbeiten waren doch ein klein wenig umfangreicher als gedacht. Hierfür bitte ich um Nachsicht. Aber nun kann die Gemeinde Walkenried mit einem Papier aufwarten, welches in dieser Form keine andere Kommune des Kreises aufweisen kann. Was wir daraus machen, liegt - neben dem Einwerben von Fördergeldern - in unseren eigenen Händen.“

