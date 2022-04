Oberschule Bad Sachsa feiert 50. Geburtstag

Jubiläen müssen gefeiert werden – und in Bad Sachsa steht ein besonderes bevor: Am 30. Mai 1972 wurde das sogenannte Schulzentrum in der Ringstraße, die heutige Oberschule, offiziell eingeweiht. Der 50. Geburtstag der Einrichtung wird auf besondere Art und Weise gefeiert, nämlich dreigeteilt: Zunächst ist am 30. Mai, dem Datum an sich, ein offizieller Festakt unter dem Titel „50 Jahre Schulzentrum“ in der Einrichtung geplant. Das Team um Schulleiter Thomas Koch freut sich bereits jetzt auf zahlreiche geladene Gäste und auf einen Rückblick auf die Schule und ihre Entwicklung.

Großes Ehemaligentreffen geplant

Nach dem offiziellen Anlass dauert es knapp zwei Wochen bis dann eine öffentliche Party der besonderen Art stattfindet. Am Samstag, dem 11. Juni, wird ab 11 Uhr wieder auf das Gelände in der Ringstraße 27 eingeladen – dieses Mal aber zum Ehemaligentreffen. Viele Generationen an Schülerinnen und Schülern haben die Oberschule besucht, von vielen sind es bereits die Kinder und Enkelkinder, die nun dort ihre schulische Ausbildung erhalten.

Thomas Koch freut sich darüber, dass in der Vergangenheit viele Ehemalige den Kontakt zur OBS gehalten haben, man sich auch in Bad Sachsa oder der Umgebung ab und an trifft.

Projektwoche zum Abschluss

Das Ehemaligentreffen soll nun aber den Startschuss bilden für eine Veranstaltung, die – wenn es gut angenommen wird – möglichst jedes Jahr abgehalten werden soll.

Der Abschluss der Feierlichkeiten ist am 8. Juli geplant. Dann wird es noch einmal ein öffentliches Schulfest nach dem Abschluss der jährlichen Projektwoche geben.

