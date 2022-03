Flucht in den Südharz

Flucht in den Südharz Ukraine: Geflüchtete melden sich bei Oberschule Bad Sachsa an

An der Oberschule Bad Sachsa haben sich die ersten, aus der Ukraine geflüchteten Jugendlichen, für Unterricht angemeldet (Symbolbild).

Bad Sachsa. Jugendlicher will für seinen Abschluss weiter online am Unterricht in Kiew teilnehmen. Oberschule Bad Sachsa sagt alle Hilfe zu.