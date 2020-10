Stadtwerke-Aktion: Rechnung umstellen, Bäume pflanzen

Die Auswirkungen von Borkenkäfer-, Hitze- und Sturmschäden sind an vielen Stellen am Ravensberg sichtbar. Die Aufarbeitung läuft auf Hochtouren.

Sturmschäden, Klimawandel, Trockenheit, Borkenkäfer, wie überall in Deutschland leidet auch in Bad Sachsa der Wald. Gemeinsam mit ihren Kunden und dem Stadtforstamt möchten die Stadtwerke Bad Sachsa das Leiden mildern, denn der Wald ist existenzielle Grundlage für das Heilklima in Bad Sachsa – und das wie folgt: „Wir als lokaler Energieversorger vor Ort werden für jeden unserer Privatkunden, der bis zum 31. Dezember 2020 seine Verbrauchsabrechnung auf Zusendung per E-Mail umstellt, einen Baum pflanzen“, kündigt Stadtwerke-Geschäftsführer Martin Völz den Start der neuen Aktion an.

Der Schutz der heimischen Wälder gehe alle etwas an, denn diese leisten einen unschätzbar wertvollen Beitrag zum Schutz des Klimas, indem sie riesige Mengen von Kohlenstoff binden, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Ressourcen einsparen

„Wälder haben außerdem eine wichtige Funktion für Wasser- und Nährstoffkreisläufe, den Erhalt der Artenvielfalt und als Erh olungs- und Lebensraum für den Menschen. Daher werden die Stadtwerke Bad Sachsa für jede Umstellung der Verbrauchsabrechnung auf E-Mail bis zum Ende diesen Jahres gemeinsam mit dem städtischen Forstamt einen Baum im Bad Sachsaer Wald pflanzen und somit zusätzlich bis zu 119 Kilogramm Papier pro Jahr einsparen“, heißt es weiter.

Die Stadt Bad Sachsa muss im Kuckanstal intensive Arbeiten vornehmen, um den Borkenkäfer zu bekämpfen. Foto: Thorsten Berthold / HK-Archiv

Die Schonung der Ressourcen durch Reduzierung von Papierverbrauch, Druckmaschinennutzung und Transportwegen komme dem Klima zusätzlich zugute und könne das Leben einfacher und bequemer machen.

Die Umstellung ist einfach und kostenlos online unter www.stwbadsachsa.de möglich: Nach dem Ausfüllen des Online-Formulars stellen die Stadtwerke die Verbrauchsabrechnung auf E-Mail um. Die Kunden erhalten nach erfolgreicher Umstellung eine Bestätigungsmail, gleichzeitig wird der Onlinezähler um einen Zähler erhöht und ein weiterer Baum im Bad Sachsaer Wald gepflanzt.

100 Bäume bilden den Auftakt

Damit aber nicht genug: Zum Start der sponsern die Stadtwerke Bad Sachsa die ersten 100 Bäume selbst. „Eine so wichtige Aktion sollte gut Starten, daher machen wir den Anfang“, sagt Martin Völz, „Ich bin schon jetzt gespannt, wie viele Bäume wir gemeinsam mit unseren Kunden für unseren Stadtwald und für unsere gemeinsam Umwelt pflanzen werden“, fragt sich der Geschäftsführer.

Der Stadtwald in Bad Sachsa hat in der Vergangenheit schon mehrfach Unterstützung von den Menschen vor Ort erhalten. So beispielsweise auch von der Facebookgruppe Bad Sachsa hilft sich, die Geld für die Wiederaufforstung gesammelt hatten.

