Bartolfelde. In Bartolfelde wollen Ehrenamtliche Menschen im Alltag und in der Onlinewelt unterstützen. Außerdem stehen mehrere Veranstaltungen bevor.

Der Sozialverband Deutschland (SoVD) in Bartolfelde, einem Ortsteil von Bad Lauterberg im Harz, hat sich besonders im vergangenen Jahr an der Kampagne „Gemeinsam gegen einsam“ engagiert. Elf Personen wollen ehrenamtlich, zum Beispiel als Alltagshelfer oder Digitallotse, Menschen in der Nachbarschaft unterstützen. Die Bartolfelder Ortsgruppe will alle Mitglieder ab 70 Jahren anschreiben, um auf das Angebot aufmerksam zu machen. Wer eine Begleitung bei Arztbesuchen, beim Einkaufen oder Hilfe am Computer braucht, kann sich einfach zurückmelden.

Die Vorsitzende des Bartolfelder SoVDs, Sabine Bode, wies die 37 Anwesenden bei der Jahreshauptversammlung des Vereins in Müllers Hofcafé darauf hin, dass Verbände wie der SoVD, die sich für die Bedürfnisse der Menschen und soziale Gerechtigkeit einsetzen, immer wichtiger werden angesichts der Veränderungen in Deutschland durch die Kriege in der Welt und die Politik. Zum Beispiel setze sich der SoVD für Reformen im Pflegebereich ein, die dringend nötig seien.

Neben der Gemeinsam-gegen-einsam-Kampagne, die Personen in ihrem Alltag hilft, will der SoVD Menschen zu besonderen Anlässen zusammenbringen. Auch in diesem Jahr stehen wieder einige Termine für Veranstaltungen an, bei denen der Ortsverband auf eine gute Beteiligung hofft, zum Beispiel das Sonntagsfrühstück in Müllers Hofcafé und das Lichterfest am Teich. Das beliebte Bingo, das einmal im Monat im Hofcafé mit Ulrike Löw stattfindet, wird sehr gut angenommen, berichtet der Verein und fügt hinzu: „Es können aber auch gerne neue Teilnehmer dazu kommen.“

SoVD Bartolfelde: Diese Termine sollten Sie sich vormerken

Das Sonntagsfrühstück in Müllers Hofcafe ist am Sonntag, 14. April

Das Lichterfest am Teich am Samstag, 17. August

Bingo findet jeden zweiten Donnerstag im Monat im Hofcafé statt

Neu ist im Ortsverband Bartolfelde, dass alle Geburtstagsjubilare ab 70 mit Begleitung im November zu einem gemeinsamen Kaffeetrinken eingeladen werden.

Bei den anschließenden Wahlen gab es keine Überraschung, der gesamte Vorstand stand zur Wiederwahl zu Verfügung. Nachdem Fotos gemacht wurden, bedankte sich Sabine Bode und beendete die Versammlung. Anschließend erfolgte ein gemütliches Beisammensein mit einem kleinen Imbiss, der von einem Mitglied gespendet war.

Ehrungen

25 Jahre: Heidemarie Hirsch

50 Jahre: Hans-Otto Mumdey

15 Jahre Vorstandsarbeit: Otto Morich

