Bad Lauterberg. Rudolphi erweitert seine Angebotspalette mit einem neuen Geschäft in Bad Lauterberg: Ludwig‘s Home. Warum sich der Besuch lohnt.

Der Countdown läuft, das Sozial-Media-Programm ist gestartet und in allen Kanälen blitzt ein Name auf, der zukünftig das Stadtbild von Bad Lauterberg im Harz prägen wird: Ludwig‘s Home. Was sich dahinter verbirgt? Na eben Ludwigs gemütlich-stylisches Zuhause. Carsten Kröger, Chef von Rudolphi, eröffnet ein Geschäft für Wohnaccessoires und Küchenstyle in der Innenstadt.

„Nein, es ist kein Haushaltswarenladen, das klingt mir zu altbacken“, sagt Carsten Kröger bei der Führung durch das neue Geschäft. „Hier dreht sich alles um den Küchenbedarf und einen schön gedeckten Tisch.“ Familie Kröger setzt auf einen ansprechenden Mix im GesamtkonzeptEinkaufs-Boulevard. So ist die Idee zu Ludwig‘s Home als ergänzendes Angebot zu den vielseitigen Rudolphi-Modehäusern und dem Café Pano entstanden.

In Bad Lauterberg im Harz eröffnet ein neuer Rudolphi: Noch sind die Regale in Ludwig's Home nicht fertig bestückt. © HK | Doreen Westphal

Das Heim dekorativ und behaglich zu gestalten, ist längst nicht mehr nur Frauensache. Auch Männer wollen sich rundum wohlfühlen. Ob der königliche Name Ludwig bei der Namensgebung des Ladens eine Rolle spielte, weiß man nicht, auf jeden Fall hatte Carsten Kröger eines Nachts die Eingebung. „Ein Name für ein Geschäft ist für die Kunden interessanter als ein Begriff – man kommt zu Ludwig und nicht in einen Küchenladen“, erzählt er.

Hinter den Eingangstüren geht es sehr wuselig zu. Viele helfende Hände packen Kartons aus, bauen Ständer auf oder bestücken die Regale. Die Einrichtung wirkt trotz der Unordnung warm und modern, schon fast wie in einem gemütlichen Zuhause. Im vorderen Teil des Ladens findet man hauptsächlich dekorative Accessoires, Lichtspiele, Raumdüfte, Vasen, besondere Lebensmittel und Geschenkartikel. Die ausgewählten Marken sind wie vom Rudolphi-Konzept gewohnt immer einen Hauch exklusiver als gewöhnlich. Auch ein junges Unternehmen aus Hamburg findet sich hier wieder. „Eulenschnitt setzt auf langlebige und nachhaltige Produkte mit viel Hingabe und Liebe fürs Detail“, schwärmt Heike Kröger. Eine Auswahl an schönen Dingen rund um Küche, Bad, Wohnen und Leben gibt es von Eulenschnitt im Angebot.

In Bad Lauterberg im Harz eröffnet ein neuer Rudolphi. Dort gibt es zum Beispiel Espressokännchen im besonderen Design. © HK | Doreen Westphal

Im hinteren Ladenabschnitt schlägt das Herz der Küchenfans höher. Koch- und Backutensilien finden sich hier ebenso wie Gewürzmühlen, Mokkakännchen und Messerblöcke. Auch eine kleine Auswahl an besonderen Küchengeräten steht in der Auslage. Hier stechen vor allem die ausgefallenen Designs der Geräte ins Auge. „Wir wollen das Besondere anbieten, aber wir vergessen nicht die Basics, auch die kann man bei uns bekommen“, erklärt Carsten Kröger. Passend dazu steht eine Kiste zum Auspacken bereit, in der eine Unmenge von Küchenreiben und Hobel aufgetürmt sind. Man kennt ja schon die spezielle Parmesanreibe, oder die klassische Vierkant-Universalreibe, aber hier findet man auch Zitrusreiben, Nussreiben oder Schokoladenreiben und Trüffelhobel. Und genauso interessant und vielseitig ist die Auswahl bei den Messern. Ein besonderes Messer mit japanischem Schliff präsentiert Carsten Kröger: „Das gehört zum Tim-Mälzer-Sortiment“ - der Promikoch wird bei der Geschäftseröffnung allerdings nicht persönlich dabei sein, bedauert Kröger mit einem Schmunzeln.

In Bad Lauterberg im Harz eröffnet ein neuer Rudolphi: In Ludwig's Home erhält man alles Mögliche für die Küche. © HK | Doreen Westphal

Dann öffnet er einen Karton und zum Vorschein kommt eine überdimensionale Pfeffermühle. Die muss man gesehen haben, schon deshalb lohnt sich der Gang in Ludwig‘s Home.

Bis zur Geschäftseröffnung gibt es noch eine ganze Menge zu tun. Neugierige können sich täglich vom Fortschritt hinter den Ladentüren selbst überzeugen, denn die Schaufenster sind offen und laden zum Durchblicken ein. Bald sind auch die letzten Regale bestückt und am Donnerstag, 21. März, ist es so weit. Bewohner und Gäste der Stadt sind dann herzlich willkommen im Ludwigs Home, Hauptstraße 97 in Bad Lauterberg.

Lesen Sie mehr Geschichten aus Bad Lauterberg, Bad Sachsa, Walkenried und dem Südharz:

Osterangebot: 12 Monate HK PLUS für nur 30 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.