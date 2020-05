Bad Lauterberg. Am 11. Mai eröffnet im Modehaus Rudolphi das neue Café „Pano“ mit Broten, Kaffee und Eis für Kunden sowie Außerhaus-Gäste.

Brotzeit in Bad Lauterberg: Café „Pano“ öffnet am Montag

Seit zweieinhalb Wochen hat das Modehaus Rudolphi wieder teilweise – und unter den geltenden Sicherheits- und Hygienebestimmungen – geöffnet. Am kommenden Montag, 11. Mai, wird aufgrund der nächsten Phase der Lockerungen in der Corona-Pandemie wieder das komplette Haus für Gäste und Kunden zum Einkaufen zur Verfügung stehen. Aber nicht nur das: Im Haupthaus ist ab Montag auch das Restaurant und Café „Pano – Brot und Kaffee“ geöffnet. Carsten Kröger, Inhaber des Modehauses Rudolphi, freut sich, dass passend zur Öffnung der Geschäfte nun auch die Gastronomie im Haupthaus wieder an den Start gehen kann.

Konzept aus Süddeutschland „Die Schwerpunkte bei Pano liegen wie der Name schon sagt auf Brot und Kaffee, dazu kommt noch Eis“, erklärt Kröger im Gespräch mit unserer Zeitung. Es handele sich dabei um ein Franchise-Konzept, dass bislang eher im süddeutschen Raum bekannt sei. Im Inneren wurde viel Wert auf ein besonderes und abwechslungsreiches Erscheinungsbild gelegt. Foto: Carsten Kröger / Modehaus Rudolphi „Das Angebot wie auch die Einrichtung sind ganz bewusst anders als alles andere, dass es bislang an Cafés in Bad Lauterberg gibt. Wir sehen das vor allem als passende Ergänzung für das bereits bestehende Angebot in der Kneippstadt“, führt er weiter aus. Brot steht im Mittelpunkt des Angebots Das kulinarische Angebot ist dabei vielfältig, so dass jeder Kunde beziehungsweise Gast etwas finden sollte. Bei den Getränken liegt der Fokus auf italienischen Kaffeesorten, dazu Tee, Kaltgetränke jeder Art, Sekt „und auch ein Bier für die wartenden Männer“, führt Carsten Kröger lachend aus. Das Hauptaugenmerk der Karte liegt jedoch auf Brot mit verschiedenen warmen und kalten Aufstrichen. „Auch eine Suppe und einen Salat werden wir täglich anbieten.“ Hinzu kommen noch insgesamt 16 Eissorten, die eigens in Bayern kreiert wurden – und auch von dort in die Kneippstadt gebracht werden. Wie das gastronomische Angebot – die Einrichtung könne als Restaurant wie als Café gesehen werden, sowohl von Kunden des Hauses als auch von Einwohnern oder Touristen genutzt werden – ist auch die Einrichtung vielfältig: Ob Sessel, Hocker oder Loungemöbel – „wir können eigentlich jedem Geschmack das passende Sitzmöbel anbieten, allen Zielgruppen gerecht werden“. Langer Weg in die Normalität Aber Carsten Kröger ist nicht nur froh, dass das „Pano“ an den Start gehen kann, sondern auch, dass ab dem 11. Mai wieder alle Geschäfte in Bad Lauterberg komplett öffnen dürfen. „Natürlich müssen wir uns alle weiterhin mit den bekannten Sicherheits- und Hygieneregeln arrangieren, aber es ist einfach gut, dass es wieder losgeht.“ Dabei, so erklärt der Kaufmann seine Beobachtungen der vergangenen Wochen, sei es bereits seit der teilweisen Öffnung immer etwas besser geworden. „Ich würde sagen, es wird jeden Tag ein kleines bisschen besser“ – und so nähere man sich mit kleinen Schritten einer gewissen Normalität. „Auch wenn es insgesamt noch ein langer Weg sein wird, das muss uns allen, denke ich, klar sein.“ Dankbar ist er in dem Zusammenhang, dass gerade viele Stammkunden die vergangenen Tage genutzt hätten, um einfach mal Hallo zu sagen – „und auch um etwas einzukaufen“. Carsten Krögers Fazit ist deshalb eindeutig: „Bad Lauterberg gewinnt mit jedem Tag wieder an Attraktivität und es finden auch wieder mehr Gäste den Weg zu uns.“