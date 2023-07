Bad Lauterberg: Beliebter Boulevard wird zur Baustelle

Bad Lauterberg In der Innenstadt von Bad Lauterberg im Harz steht eine Wanderbaustelle an. Darauf müssen sich Einheimische und Gäste einstellen.

Im Bereich des Bad Lauterberger Boulevards, also der Einkaufstraße der Kneipp-Stadt im Südharz, wird es aufgrund von Pflasterarbeiten auf dem Boulevard und den angrenzenden Nebenstraßen demnächst zu Behinderungen kommen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Los geht es ab Montag, 31. Juli, bis voraussichtlich Freitag, 29. September 2023.

Um die Pflasterarbeiten durchzuführen, muss die betroffene Straße gesperrt werden. Damit nicht der vollständige Bereich dauerhaft abgesperrt ist, sind die Arbeiten in sechs Abschnitte aufgeteilt. Umleitungen und geänderte Verkehrsführungen werden durch die bauausführende Firma je Maßnahme entsprechend ausgeschildert, so die Stadtverwaltung.

Geschäfte am Bad Lauterberger Boulevard bleiben erreichbar

Alle Geschäfte bleiben erreichbar, bestätigt Michael Schmidt, Stabsstelle und Innere Dienste bei der Stadtverwaltung. Zeitweise werden sogar die Einbahnstraßen in der Ritscherstraße, Schmiedestraße und Schulstraße aufgehoben. So kann man trotz Baustelle mit dem Auto möglichst nah an den jeweiligen Zielort heranfahren.

Das Weinfest, das der Verein für Handel und Gewerbe in Bad Lauterberg einmal im Jahr für Einheimische und Gäste auf dem Platz vor der Andreaskirche veranstaltet, wird von der Maßnahme noch nicht beeinträchtigt und findet wie geplant von Donnerstag, 27. Juli bis Samstag, 29. Juli, statt.

Kann das Herbsthappening 2023 in Bad Lauterberg stattfinden?

Das Herbsthappening, ein verkaufsoffener Sonntag mit Rahmenprogramm wie Livemusik, Kinderattraktionen und Verpflegungsständen, den der Verein organisiert, fällt allerdings in die Zeit der Bauarbeiten. Es soll am Sonntag, 24. September, stattfinden.

Ein spontanes Verschieben des gesetzten Termins ist nicht möglich, sagt Marvin Patermann vom Verein für Handel und Gewerbe. Bis zum Termin des Herbsthappenings soll allerdings der sechste und letzte Bauabschnitt erreicht sein. Dieser befindet sich an der Schanzenstraße, also fernab des hauptsächlichen Geschehens beim Herbsthappening.

Boulevard Bad Lauterberg: Wann ist welcher Bauabschnitt dran?

Die Bauzeiten der jeweiligen Abschnitte sind nachfolgend aufgelistet:

Maßnahme 1: Kreuzungsbereich Hauptstraße – Schulstraße, Bauzeit etwa zwei Wochen (31. Juli bis 11. August)

Maßnahme 2: Hauptstraße vor der Kirche, Bauzeit etwa zwei Wochen (14. August bis 25. August)

Maßnahme 3 und 4: Schmiedestraße, Bauzeit etwa zwei Wochen (28. August bis 8. September)

Maßnahme 5: Ritscherstraße, Bauzeit etwa eine Woche (11. September bis 15. September)

Maßnahme 6: Schanzenstraße, Bauzeit etwa zwei Wochen (18. September bis 29. September)

Derzeit geht die Verwaltung davon aus, dass der Zeitplan eingehalten wird. Sie bittet die von der Maßnahme Betroffenen bereits vorab um Verständnis.

Warum kann Bad Lauterberg den Boulevard ohne genehmigten Haushalt 2023 hübsch machen?

Die Stadt Bad Lauterberg kann die Pflasterarbeiten im Bereich des Boulevards durchführen, obwohl der Stadtrat noch keinen Haushalt für das Jahr 2023 beschlossen hat. Die Durchführung ist dennoch möglich, weil die Maßnahme nicht zum Haushalt für das laufende Jahr gehört, sondern bereits vorher beschlossen und ausgeschrieben war, erklärt Bürgermeister Rolf Lange (CDU).

Der Verwaltungschef weist darauf hin, dass der Boulevard zum einen Aushängeschild für die Kneipp-Stadt ist. Zum anderen gehe es auch um Sicherheit: Stellenweise seien die Pflastersteine so locker, dass sie eine Gefahr für den fließenden Verkehr darstellen.

