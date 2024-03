Barbis. Der Schützenverein Barbis plant wieder ein Schützenfest in dem Bad Lauterberger Ortsteil. Das Programm sieht in diesem Jahr etwas anders aus.

In diesem Jahr 2024 werden zum Schützenfest in Barbis ein paar Änderungen eintreten. Das gab der Schützenverein Barbis bei seiner Jahreshauptversammlung bekannt. So wird das traditionelle Feuerwerk vom Montagabend auf den Freitag verlegt und das Schützenfest wird Montag gegen 20 Uhr ausklingen. Barbis ist ein Ortsteil von Bad Lauterberg im Harz. Das dortige Schützenfest ist das größte im Stadtgebiet und findet in diesem Jahr von Freitag, 21. Juni, bis Montag, 24. Juni, statt.

50 Mitglieder des Schützenvereins Barbis nahmen an der Jahreshauptversammlung für das Geschäftsjahres 2023 im Schützenhaus teil. Der Vorsitzende Detlef Kerl berichtete über die Aktivitäten im vergangenen Jahr und bedankte sich bei den Helfern und Unterstützern des Vereins, ohne deren Hilfe viele Dinge nicht zu gewährleisten wären, vor allem galt sein Dank dem Fanfarenzug Barbis, der den Verein bei vielen Auftritten sehr gut repräsentiert hat. Trotz der erhöhten Energiekosten konnte eine ausgeglichene Kassenlage ausgewiesen werden.

Viele Wiederwahlen bei den Schützen in Barbis

Bei den Ehrungen wurden die Vereinsmeister des Jahrs 2024 gekürt. Weiterhin wurden verschiedene Schützen mit der grünen und silbernen Schützenschnur beziehungsweise für die Wiederholungen mit den entsprechenden Eicheln ausgezeichnet.

Die Wahlen wurden schnell abgearbeitet: Entweder wurden die Personen wiedergewählt oder sie tauschten die Positionen. Der Vorsitzende Detlef Kerl zeichnete nach seiner Wiederwahl den scheidenden Schießsportleiter Rolf Morich nach 28 Jahren Tätigkeit in diesem Amt mit einem Orden und der Ernennung zum Ehrenschießsportleiter des Vereins aus.

Weitere Termine bei den Schützen in Barbis

Für Samstag, 13. April, ist wieder das Turnier der Barbiser Vereine und Gruppierungen am Schützenhaus geplant. Weiterhin sind wieder einige Arbeitseinsätze geplant, bei denen sich der Vorstand über tatkräftige Unterstützung freuen würde.

