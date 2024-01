Göttingen. „Querdenken einfrieren“: Etwa 2.500 Demonstranten protestierten gegen Querdenken, Verschwörungsideologien und rechte Gesinnung.

„Querdenken einfrieren“ - so lautete das Motto, unter dem sich zehn angemeldete Kundgebungen mit insgesamt etwa 2.500 Teilnehmern aller Altersgruppen vergangenen Samstag in Göttingen einfanden. Ihre Demonstrationszüge kamen sternförmig aus vier verschiedenen Richtungen, um sich gegen Mittag am Gauß-Weber-Denkmal an der Bürgerstraße zu vereinen.