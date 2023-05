Unfall auf B243 bei Scharzfeld: Drei Autos stoßen zusammen

Bei einem Autounfall am Mittwochmorgen im Südharz sind mehrere Personen verletzt worden.

Auf der B243 im Südharz sind am Mittwochmorgen, 3. Mai, kurz hinter der Abfahrt Scharzfeld drei Fahrzeuge kollidiert. Die beteiligten Personen erlitten Verletzungen.

In einer Facebook-Gruppe hieß es: „Schwerer Unfall auf der Schnellstraße 243 von Herzberg kommend hinter der Abfahrt Scharzfeld.“ Autofahrer, welche die Unfallstelle passierten, kommentierten mit „Sah leider nicht gut aus. Hoffentlich mehr Blech- als Personenschaden.“

Verkehrsunfall bei Scharzfeld – Das ist passiert

Auf Nachfrage erklärt die Polizei Bad Lauterberg: Die Polizei wurde um 8.04 Uhr zu dem Unfall alarmiert. Eine Autofahrerin war auf der Schnellstraße aus Richtung Herzberg auf der rechten Spur in Richtung Bad Lauterberg unterwegs und wollte einen vor ihr fahrenden Pkw überholen. Als sie ausscherte, kam von hinten ein weiterer Pkw, ebenfalls auf der linken Spur. Dessen Fahrer habe dies vermutlich übersehen oder die Situation falsch eingeschätzt, so die Polizei. Beide Fahrzeuge kollidierten. In der Folge kam es auch zum Zusammenstoß mit dem überholten Fahrzeug. Die Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen.

Dazu ergänzt Markus Herzberg von der Feuerwehr Herzberg: „Bei Eintreffen der Rettungskräfte standen die Unfallfahrzeuge auf dem rechten Hauptfahrstreifen. Die Feuerwehr sicherte zusammen mit der Polizei die Unfallstelle für den folgenden Verkehr und streute aus den Fahrzeugen auslaufende Flüssigkeiten mit Bindemittel ab.“

Zwei der verletzten Fahrzeuginsassen seien vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in eine Klinik transportiert worden.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich laut Angaben der Polizei heraus, dass der Fahrer des hinteren Fahrzeugs unter Alkoholeinfluss stand. Die Folge: Blutprobe und Beschlagnahmung seines Führerscheins.

B243 nach Unfall gesperrt

Der Verkehr wurde erst einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Für die Bergung der Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn richtete die Straßenmeisterei Herzberg eine Vollsperrung ein. „Während der Einsatz der Feuerwehr bereits gegen 9.30 Uhr beendet werden konnten, dauerten die Aufräum- und Reinigungsarbeiten der Fahrbahn längere Zeit an“, so der Pressesprecher der Feuerwehr Herzberg.

Es entstand hoher Sachschaden an den Fahrzeugen, auch eine Leitplanke wurde beschädigt.

Eingesetzte Kräfte:

Feuerwehr Herzberg: zwölf Einsatzkräfte mit verschiedenen Fahrzeugen, vier Einsatzkräfte des Rettungsdienstes mit zwei Rettungswagen, die Polizei mit einem Streifenwagen mit zwei Beamten, Bundesamt für Logistik und Mobilität mit einem Mitarbeiter mit Kontrollfahrzeug sowie die Straßenmeisterei Herzberg mit einem Fahrzeug.

Mehr News aus Osterode und dem Südharz:

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!