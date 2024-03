Dorfentwicklung in Bad Grund: Am 7. März ist ein gemeinsamer Spaziergang geplant. Was dabei für interessierte Bürger wichtig ist.

Die Dorfregion „Badenhausen, Bergstadt Bad Grund, Flecken Gittelde und Windhausen“ als Teil der Gemeinde Bad Grund ist in das niedersächsische Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen worden.

Hierbei geht es um die gemeinsame Erarbeitung eines Dorfentwicklungsplanes für die vier Ortsteile, der die Dörfer als attraktive Lebensorte stärken soll. Dafür werden mit einer Steuerungsgruppe, Dorfmoderatoren und der Bürgerschaft die Stärken und Schwächen der Umgebung unter die Lupe genommen.

Nun steht wie auch schon in den anderen Orten auch für die Bergstadt Bad Grund eine Ortsbesichtigung an. Diese findet am Donnerstag, 7. März, um 17.30 Uhr statt. Treffpunkt ist das ehemalige Rathaus. Jeder Bürger ist dazu eingeladen. Im Anschluss um 19 Uhr findet dann die sogenannte Projektmesse im Evangelischen Gemeindehaus (Eichelberg 4) statt.

Es werden die Projekte aller vier teilnehmenden Ortschaften vorgestellt. Das sind die Themen:

Gestaltung der Ortsmitten

der Treffpunkte für Jung und Alt

für Jung und Alt Gesundheit

Veranstaltungen

Verkehr und Sicherheit

Danach sollen interessierte Einwohnerinnen und Einwohner die Möglichkeit haben, ihre bevorzugten Projekte zu priorisieren. Die Projekte mit dem meisten Zuspruch haben die Chance, im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms realisiert zu werden.



Auch interessant

Lebendige Dorfentwicklung: Windhausen gestaltet Zukunft Von Petra Bordfeld

Unsere neue App: Mit HK News bleiben Sie stets schnell und bequem informiert. Jetzt herunterladen für Android und Apple.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen: