Bad Grund & Co: Wo drückt der Schuh? Bürger können sich einbringen

Rapsblüte in der Gittelder Feldmark. Bad Grund, Badenhausen, Gittelde und Windhausen sind als Dorfregion neu in das Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen. Die Bürger können sich dabei einbringen und auch ihren Wohnort neu kennenlernen.

Dorfentwicklungsplan DEP Bad Grund & Co: Bürger können sich in Dorfentwicklung einbringen

Nachdem die Gemeindeortschaften Bergstadt Bad Grund, Badenhausen, Flecken Gittelde und Windhausen als Dorfregion neu in das niedersächsische Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen wurden, folgt ein Dorfentwicklungsplan (DEP), bei dem die Bürger von Bad Grund sich beteiligen können. Das berichtet Nikolai Simon-Hallensleben, Manager Innenentwicklung der Gemeinde Bad Grund. Das Dorfentwicklungsprogramm werde gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung, den Ortsräten, dem Fachbüro Werkstatt Zukunftsland, dem Planungsbüro Arge Dorfentwicklung und der Bürgerschaft gestaltet.

„Ein Dorfentwicklungsplan dient dazu, die Zukunftsfähigkeit der Dörfer zu fördern, seine Ressourcen zu schützen, die Qualitäten zu schätzen und den eigenen Wohnort neu kennenzulernen“, erklärt Simon-Hallensleben.

Gespräche und Spaziergänge

Um sich einen Eindruck der Ist-Situation zu verschaffen, werden neben der Gesamtraumanalyse weitere Informationen und der Input der Bürger von Bad Grund benötigt. Daher seien alle Einwohner der Gemeinde dazu eingeladen, sich an den verschiedenen Veranstaltungen des DEP zu beteiligen.

In den kommenden Wochen können sich alle Bürger auf Dorfgespräche mit anschließenden Spaziergängen freuen, wo Stärken und Schwächen benannt werden können. Die Auftaktveranstaltung bietet Bürgern weiterhin die Möglichkeit, ihre Ideen und Projekte vor Ort zu benennen und gemeinsam mit dem Dorfentwicklungsbüro als Projektsteckbriefe zu formulieren.

Videoprojekt für junge Bürger

Auch Kinder und Jugendliche sollen im DEP-Prozess ein Sprachrohr erhalten. Beim Video-Projekt „Wir zeigen’s euch!“ können Jugendliche sich spielerisch dem Thema Beteiligung annähern und ihren Wohnort aus ihrer Perspektive zeigen. Simon-Hallensleben betont: „Um möglichst gute Ergebnisse und Erkenntnisse für die Auftaktveranstaltung zu erzielen, ist die Teilnahme an den Umfragen und der interaktiven Karte sehr wichtig. Gibt es sanierungsbedürftige Plätze? Wünschen Sie sich mehr Nachhaltigkeit in den Ortschaften? Oder fehlen ihnen Jugendangebote?“

Ähnliche Anmerkungen können Bürger dem Planungsbüro unter www.badgrund.dorf-konzepte.de über die Reiter „Umfrage“ und „Interaktive Karte“ mitteilen. Auch Kinder und Jugendliche sind eingeladen, die Funktion zu nutzen.

Termine: Dorfgespräche und Auftaktveranstaltung

Dorfgespräche

Badenhausen: 28. April um 19 Uhr im alten Rathaus in Badenhausen

28. April um 19 Uhr im alten Rathaus in Badenhausen Windhausen: 2. Mai um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Windhausen

2. Mai um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Windhausen Bergstadt Bad Grund: 4. Mai um 19 Uhr im alten Rathaus in Bad Grund

4. Mai um 19 Uhr im alten Rathaus in Bad Grund Flecken Gittelde: 8. Mai um 19 Uhr im Gemeindezentrum in Gittelde

Die Auftaktveranstaltung findet am 29. Juni um 18 Uhr in der Oberschule in Badenhausen statt.

Die Gemeinde und die Planungsbüros freuen sich auf eine rege Teilnahme der Veranstaltungen und darauf, die Ortschaften gemeinsam zu entwickeln.

Für Fragen stehen Nikolai Simon-Hallensleben (simon-hallensleben@gemeinde-bad-grund.de) sowie das Planungsbüro Arge Dorfentwicklung (info@dorf-konzepte.de) zur Verfügung.

