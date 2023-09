Barrierefrei: HEZ Iberger Tropfsteinhöhle wird zertifiziert

Insgesamt 40 Qualitätszertifikate wurden am Montag, 11. September, vom Niedersächsischen Staatssekretär aus dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung, Frank Doods, an Betriebe und Anbieter touristischer Dienstleistungen vergeben. Mit den Initiativen „Kinderferienland Niedersachsen“, „Service Qualität Deutschland in Niedersachsen“ und „Reisen für Alle“ will die Landesregierung zur nachhaltigen Verbesserung und Stärkung der Qualität im Niedersachsentourismus beitragen. Darüber informiert der Landkreis Göttingen in einer Mitteilung.

Der Grund: Auch der Landkreis Göttingen als Träger des Höhlen-Erlebnis-Zentrums Iberger Tropfsteinhöhle in Bad Grund freut sich über die Rezertifizierung „Reisen für Alle“, die mit der Erweiterung des Höhlen-Erlebnis-Zentrums nun auch auf Sehbeeinträchtigungen erweitert wurde.

„Das Zertifikat ist eine Auszeichnung, die unseren Gästen zeigt, dass uns ihre Bedürfnisse nach barrierefreiem Reisen am Herzen liegen. So können Menschen mit Behinderung, mobilitätseingeschränkte Personen, ältere Menschen oder Familien, die mit ihren Kindern reisen, dank der Zertifizierung schnell erfahren, welche Bedingungen sie bei ihrem Besuch vor Ort erwarten“, so Conrad Finger, Dezernent für Jugend, Bildung, Kultur, Soziales und Recht.

Das Höhlen-Erlebnis-Zentrum ist einer von über 430 niedersächsischen Betrieben, die mit ihrem Engagement für barrierefreies Reisen bislang die Zertifizierung des niedersächsischen Wirtschafsministeriums erreichen konnten.

Thomas Just vom Landkreis Göttingen, Conrad Finger und Frank Doods (von links) am Montag, 11. September, bei der Übergabe der Zertifikate in Hannover. Foto: WWW.SCHEFFEN.DE / Henning Scheffen

Seit 2015 beteiligt sich die Tourismus Marketing Niedersachsen GmbH (TMN) am bundesweit einheitlichen Kennzeichnungs- und Zertifizierungssystem „Reisen für Alle“. Das „Reisen für Alle“-Logo schafft Transparenz für Reisende und signalisiert, dass ein Betrieb Barrierefreiheit bieten kann. Das System ermöglicht erstmals die Erfassung der gesamten barrierefreien Servicekette: von der Recherche vor Reiseanritt, über die Tourist-Information und das Restaurant oder Hotel bis hin zum Museum. Die barrierefreien und barrierearmen Betriebe in Niedersachsen finden Interessierte im Reiseland-Portal.

Das Höhlen-Erlebnis-Zentrum ist außerdem im Rahmen „Kinderferienland Niedersachsen“ als „besonders kinderfreundlich“ zertifiziert und nimmt seit seiner Erweiterung am Zertifizierungsverfahren „Servicequalität Deutschland“ teil.

