Wolfsburg. Für das gut sechswöchige Sommerfestival gibt es teils besondere Einlassregeln und Öffnungszeiten. Das müssen Besucher beachten.

Wenn zwischen Ende Juni und Anfang August nationale und internationale Stars in der Autostadt auftreten, gelten für die vielen tausend Besucher besondere Regeln. Vieles ist neu im Vergleich zur Premiere im Vorjahr. Wir geben einen Überblick zu den Besonderheiten während des Sommerfestivals vom 21. Juni bis 4. August.

So viel kosten die Tickets für die Konzerte in der Autostadt

Konzerte an der größeren Lagunenbühne kosten in diesem Jahr regulär für Erwachsene 33,70 Euro und für Kinder von 6 bis 17 Jahre 17,20 Euro. Konzerte an der Porsche-Bühne kosten für Erwachsene und Kinder von 6 bis 17 Jahren 11,70 Euro. Im vergangenen Jahr lag der Ticketeinheitspreis bei 25 Euro, für Jahreskarteninhaber bei 10 Euro. Damals hatten die Besucher die Chance, bis zu zwei Konzerte zu sehen und in das Angebot der Autostadt wahrzunehmen. In diesem Jahr gibt es pro Tag nur maximal ein Konzert.

Die Eintrittskarten für die Porsche-Bühne ermöglichen den Eintritt in die Autostadt eine Stunde vor Konzertbeginn. Die Konzerttickets – ob für die Live-Auftritte auf der Lagunenbühne oder Porsche-Bühne – sind ab dem 22. April regulär online buchbar unter autostadt.de. Das reguläre Tagesticket während des Sommers kostet 23 Euro, das ermäßigte Ticket 19 Euro. Jahreskarteninhaber bezahlen für Konzertevents den regulären Ticketpreis, kommen ansonsten aber ohne Aufpreis auf das Gelände.

Das sind die Öffnungszeiten der Autostadt

Der Park (Konzern-Forum, Markenpavillons, Zeit-Haus, Kundencenter) ist im Zeitraum des Sommerfestivals von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Spielattraktionen, Gastronomiebuden und die Rutsche bleiben – abhängig vom Wetter – täglich bis 20 Uhr geöffnet, „Cool Summer Island“ bis 22 Uhr.

So läuft in diesem Jahr der Zugangsprozess

An Tagen, an denen die Musik-Acts auf der Lagunenbühne auftreten, werden die Parkgäste um 17 Uhr aus dem Park hinausbegleitet. Der Einlass in die Autostadt für Konzertgäste beginnt dann ab 18 Uhr. Der Zugang zu den Konzerten auf der Lagunenbühne erfolgt nur über die Piazza und nicht über die Parkstraße. Die Besucher der Konzerte auf der Lagunenbühne haben die Möglichkeit, die Sommerattraktionen (Kletterwände, Spielwiesen, gastronomische Angebote, Cool Summer Island) in Anspruch zu nehmen.

Die Ticket- und Zugangskontrollen (inklusive Taschenkontrollen) bei Konzerten auf der Lagunenbühne findet kanalseitig draußen vor dem Konzern-Forum statt. Die Ticketkontrollen bei den Konzerten auf der Porsche-Bühne erfolgen an den üblichen Kontrollstellen in der Autostadt. Die Zugangskontrollen (inklusive Taschenkontrollen) zur Porsche-Bühne finden an den Zugangsarmen zum Porsche-Pavillon statt.

Was dürfen Besucher mit zu den Konzerten nehmen – und was nicht?

Um die Wartezeiten beim Einlass zu minimieren, werden alle Konzertbesucher gebeten, die mitgenommenen Gegenstände auf ein absolut notwendiges Minimum (etwa Medikamente und Geld) zu beschränken. Erlaubt sind Taschen maximal der Größe DIN-A4.

Konzertbesucher dürfen mitnehmen: Getränke in Behältnissen wie Tetra Pak, Wasserblasen und faltbaren Wasserflaschen bis zu einer Größe von maximal 0,5 Liter. Deodorants und Sonnenmilch in Behältnissen aus weichem Kunststoff oder ähnlichen weichen Materialien.

Nicht erlaubt sind Getränke in Behältnissen aus Glas, Stahl, Blech, PET oder ähnlichen harten Materialien, Deodorants und Sonnenmilch in Behältnissen aus Glas, Stahl, Blech oder anderen harten Materialien sowie Sprühdosen. Babynahrung ist von den Einschränkungen grundsätzlich ausgenommen.

So funktioniert das Parken während des Sommerfestivals an der Autostadt

An Tagen, an denen keine Konzerte stattfinden, können Besucher auf den Autostadt-Parkplätzen parken, ebenso an Tagen, an denen Konzerte auf der Porsche-Bühne stattfinden. Für Konzerte auf der Lagunenbühne wird es zusätzlich ein Parkleitsystem geben.

