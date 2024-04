Braunschweig. Ein Orchester aus Taipeh gastiert beim „Meisterkonzert“ in voller Pracht. Star-Geiger Paul Huang stellt sich mit Tschaikowski vor.

Man wertschätzt die klassische Musik sehr im wachsenden Bürgertum Ostasiens. Vielleicht ernsthafter als im alten Europa, wo die Selbstverständlichkeit des Rangs der Klassik erodiert. Zahlreiche Musikerinnen und Musiker aus Japan, Südkorea, China und Taiwan spielen mittlerweile in europäischen Orchestern. Und es gibt auch ausgezeichnete Klangkörper vor Ort, wie das Taiwan Philharmonic aus der Hauptstadt Taipeh.

Das ist gerade auf Tournee und Sonntagabend beim „Meisterkonzert“ im recht gut gefüllten Großen Haus des Staatstheaters zu Gast. So ein wunderbar groß besetztes Reiseorchester erlebt man selten unter den internationalen Ensembles in der Reihe der „Meisterkonzerte“. Dirigent ist seit 2022 der renommierte deutsche Maestro Jun Märkl. Und Solist der taiwanesische Rising Star und Wahl-New Yorker Paul Huang.

Paul Huang: Welche Farben verleiht er Tschaikowskis Violinkonzert?

Der 23-Jährige hat sich Tschaikowskis Violinkonzert vorgenommen, einen oft gespielten Hit also. Welche eigene Farben kann er ihm verleihen? Zarte, duftige zunächst. Huang kostet die weltumarmende Eingangs- und Signaturmelodie nicht zu üppig aus, er achtet sehr auf dynamische und klangliche Nuancierung. Die virtuosen Passagen spielt er mit enormer Sauberkeit und Transparenz.

Ebenso das Orchester, von Märkl mit federnder Akribie geleitet. Da greift alles faszinierend klar und präzise ineinander und ist bis ins Detail genau gearbeitet. Nichts wird einfach laufen gelassen. Ganz hohe Spielkultur, wenn auch die facettenreiche Gestaltung zuweilen die emotionale Wucht von Tschaikowskis Melos ein bisschen überdomestiziert. Doch das stört nicht wirklich, weil das Violinspiel Huangs bei aller Präzision auch einen enormen Drive hat, der zuweilen auch den Solisten für Momente regelrecht körperlich mitreißt.

Jun Märkl: Wie geht der Maestro Dvoraks Achte an?

Berückend dann der zweite Satz, in dem Huang seine Melodien geradezu haucht, im delikaten Zusammenspiel mit den ausgezeichneten Holzbläsern. Es gibt bezaubernde Pianissimo-Passagen. Im flotten Dritten kann Huang dann wieder virtuos glänzen, mit übermütig tänzerischen Rhythmen und Läufen in einem Wahnsinnstempo. Der Sturm und Drang wird von Maestro Märkl immer wieder gezügelt, aber die Spannung bleibt bewahrt, bis zum rasanten Finale. Starker Beifall und eine Zugabe des Solisten.

Nach der Pause dann Dvoraks Achte. Böhmisch melancholische Süße, tschechisches Melos, slawisches Temperament. Das Taiwan Philharmonic wechselt unter Märkls Leitung ansatzlos von weichem Streicher-Idyll zu feurig punktierten Tutti. Beim Adagio kommt die hohe Spielkultur des Orchesters wunderbar zum Ausdruck, in bezaubernd samtigen Kantilenen von Klarinetten, Flöten, Oboen, Fagotten. Ein Genuss.

Taiwan Philharmonic: So klingen Werke aus der Heimat

Nicht minder der dritte Satz mit seinem donaumonarchischen Melos im schwungvollen Walzertakt, wiederum von bestrickenden Holzbläsern veredelt. Der Finalsatz ist nicht Dvoraks allergrößter Wurf, mit seinen zwar wunderbar sanglichen, aber länglichen Streicherstrecken und dem dann strahlenden, aber etwas abrupten Schluss.

Der Beifall für ein exzellentes, so diszipliniert wie top disponiert aufspielendes großes Orchester und seinen akribisch-intensiven Dirigenten Märkl ist gleichwohl donnernd. Und das Taiwan Philharmonic stellt dem Braunschweiger Publikum auch zwei Werke aus seiner Heimat vor. „Taiwan ist eine wunderschöne Insel mit freundlichen, aufgeschlossenen Menschen. Aber leider großen Gefahren ausgesetzt, Naturkatastrophen wie eben jetzt, aber auch politischen. Doch die Menschen haben ein großes Herz, auch und gerade für die Klassik, und es bedeutet unserem Orchester viel, in Häusern wie diesen zu spielen“, so Märkl mit Blick auf die altehrwürdigen Ränge des Braunschweiger Großen Hauses.

„Formosa, die Schöne“

Dann spielt das Taiwan Philharmonic als Zugabe ein Stück, das übersetzt „Formosa, die Schöne“ heißt. Formosa ist der alte, von den portugiesischen Kolonialherren eingeführte Name Tauwans. Das populäre Werk hat einen schönen Streicherschmelz und dann auch Bläserglanz, irgendwo zwischen einem Hauch Hollywood und Fernost.

Eingangs gab es das Orchesterstück „Tao of Meinong“ von der taiwanesischen Komponistin Yuan-Chen Li. Es ist von Meinong inspiriert, einem Dorf der Hakka, einer alten Kultur im Süden der Insel. Es erzählt in drei Klangskizzen von ihrem Leben und Bräuchen. Lis Musik ist pentatonisch, also in Strukturen angelegt, die für unser Ohr relativ offen, aber nicht unangenehm, sondern faszinierend klingen. Die Motivik entwickelt sich in ihren Klangbildern nicht linear, sondern eher so wie ein Spiegelbild im Wasser: durch den Einfluss von Wind, Sonne oder Regen ständig changierend, und doch im Grunde gleich bleibend. Dabei wunderbar vielfältig instrumentiert und farbenreich schillernd.

Wie schon gesagt: ein Genuss.

