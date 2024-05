Braunschweig. Knapp 5000 Zuschauer erleben ein buntes und feuriges Schlagerfest XXL. Gastgeber Florian Silbereisen kündigt neun Acts an. Bei einem wird es ekstatisch.

Als Florian Silbereisen die Bühne betritt, wird es heiß in der Volkswagen-Halle. Dutzende Feuerbälle fliegen durch die Luft, das Publikum steht, etwa 5000 Menschen singen „Pure Lust am Leben“. Das Schlagerfest XXL nimmt Fahrt auf. „Wahnsinn“, „Tür an Tür mit Alice“ – Gastgeber und Zuschauer, viele mit Blink-Diadem und leuchtenden Kaiser-Krönchen ausgestattet, kommen auf Temperatur. Und dann steht auch schon der erste Musik-Act auf einem Regenbogen, auf dem er später hinabrutschen wird: „Hallo, meine kleinen süßen Mäuse“, begrüßt Paradiesvogel Ross Antony die Schlagerfans. Er bekommt an dem Abend neben Silbereisen die meiste Bühnenzeit, singt erst seine Stücke, steht aber auch immer wieder mit den anderen Künstlern auf der Bühne.

Knapp drei Stunden Schlagerparty erleben die Zuschauer in Braunschweig. Zum Programm gehören viele Cover. Bei manchen Songs der Schlagerstars haben die Komponisten immerhin einen eigenen Text auf eine bekannte Melodie gepackt. Fast ausschließlich singen die insgesamt neun Acts live auf eingespielte Musik. Mehrere Kameras fangen die Show ein, die auf dem Videowürfel läuft. Auch bei Texthängern gibt es dort Abhilfe.

Ross Antony ist einer der Eisbrecher der Silbereisen-Show in Braunschweig. © FMN | Rüdiger Knuth

Voxxclub covern „Fürstenfeld“ – Riesenjubel bei Olaf der Flipper

Die Lederhosen-Stars von Voxxclub sind die nächsten. „Fürstenfeld“, „Sweet Home Alabama“ und der große Hit „Rock mi“ – dessen Musik aus der Feder der Kölner Band Paveier stammt – präsentieren sie zunächst, aber auch das Quintett sehen wir noch ein paarmal beim Schlagerfest.

Silbereisen bringt an dem Abend mehrfach Schlagerpärchen zusammen. Unter anderem die beiden Malolepskis. Da dieser Nachname nicht gerade fürs Schlagerbusiness gemacht ist, haben sich die zwei für Künstlernamen entschieden. Pia für die Kurzform Malo und ihr Papa schlicht für Olaf der Flipper, war er doch Frontmann der, so Silbereisen, „erfolgreichsten Schlagerband Deutschlands“. Sowohl Pia als auch Olaf haben zunächst einen kleinen Solo-Auftritt und singen dann gemeinsam. Als Schlagerlegende Olaf Malolepski, mittlerweile 78 Jahre alt, die Bühne betritt, gibt es Spitzenschreie von jungen und alten weiblichen Fans. „Ich liebe dich, Olaf“, ruft jemand in die Menge. „Ich auch“, ergänzt jemand zweites. „Wir sagen danke schön“, ein Lied der Flippers, das erst ein Jahrzehnt nach Veröffentlichung so richtig durchstartete und ihm im vergangenen Jahr sogar einen Auftritt bei „Rock am Ring“ bescherte, ist auch am Mittwoch selbstverständlich einer der Höhepunkte der Veranstaltung, dazu fliegen Riesenballons in die Menge. Mitsingen, mitklatschen – und dann noch schauen, dass keiner dieser Ballons unglücklich auf dem Kopf landet, das Publikum hat kurz vor der Pause genug zu tun.

Thomas Anders lässt Modern-Talking-Hits aufleben

„Das neue Schlager-Traumpaar“ vereint Silbereisen dann im zweiten Abschnitt. Der eine Teil, Eric Philippi, darf im ersten Durchgang schon ran und stimmt mit Publikum und Silbereisen an der Gitarre viele Schlager-Gassenhauer an. Im zweiten Teil singt Partnerin Michelle erst „eine der größten und schönsten Hymnen made in Germany“. Silbereisen geizt bei der Show nicht mit Superlativen und meint in diesem Fall „Wer Liebe lebt“, mit dem sie beim ESC 2001 in Kopenhagen den 8. Platz erreichte. Dann treffen Philippi und Michelle auf der Bühne aufeinander. Das gemeinsame „Du Idiot“ hatte sie ursprünglich mit ihrem Ex Matthias Reim eingesungen. An dem Gelingen der Show haben auch die TV-Startänzerinnen großen Anteil, die mal als Schmetterlinge mit LED-Flügeln, mal mit Trommeln vor dem Bauch auflaufen. Coole Choreografien gibt es gelegentlich von den DDC-Breakdancern.

Thomas Anders ist ein Top-Act beim Schlagerfest XXL in Braunschweig. © FMN | Rüdiger Knuth

Zum Schluss dann zwei Weltstars: Beide kündigt Silbereisen ähnlich an. „Sie singen auf der ganzen Welt.“ In Braunschweig singt Thomas Anders zunächst, erst mit Silbereisen, dann geht es um 40 Jahre Modern Talking. „Hören wir die größten Hits aus vier Jahrzehnten“, kündigt der allgegenwärtige Moderator an. Kleiner Schönheitsfehler: Seit 2003 gibt es das Erfolgsduo nicht mehr, und seitdem sind auch quasi keine Lieder, geschweige denn Hits entstanden. Egal, „Cheri, Cheri Lady“, „Brother Louie“ und „You‘re my Heart, you‘re my Soul“ kommen heute noch genauso gut an wie in den 80ern. Schlusspunkt ist DJ Ötzi, bei seinem „Hey, Baby“ steht die Halle kopf. Und dann das große Finale mit allen Beteiligten: „Ein Stern“, „Griechischer Wein“, „Oh, wie ist das schön“, „So ein Tag, so wunderschön wie heute“. Es ist bereits fast 23 Uhr, als sich die LED-Wand am Mittwoch für immer schließt, das Publikum ist zufrieden.

