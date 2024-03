Braunschweig. Menschen, die noch nie im Theater waren, können eine Erfolgskomödie kostenlos erleben. Was steckt hinter der wohl beispiellosen Aktion?

Die Idee war nicht die ihre, räumt Generalintendantin Dagmar Schlingmann ein. „Sie kam aus der Abteilung für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Aber ich fand sie sofort klasse.“ Auch das Interesse der Medien und der Branche an dieser Promo-Aktion, die ihres Wissens bisher beispiellos ist, sei groß: Das Staatstheater bietet am 25. April eine Sondervorstellung des aktuellen Erfolgsstücks „Stolz und Vorurteil (oder so)“ an – exklusiv für Menschen, die noch nie oder zumindest sehr lange nicht mehr im Theater waren. Bei freiem Eintritt. Interessierte sollen per Mai lediglich kurz begründen, warum sie das Angebot wahrnehmen wollen.

Das Stück selbst, eine so liebevolle wie quirlige Verulkung des englischen Romanklassikers „Stolz und Vorurteil“ von Jane Austen, geschrieben von der jungen schottischen Autorin Isobel McArthur, hat die ungewöhnliche Werbeaktion gar nicht nötig. „Es war regelmäßig ausverkauft, so dass wir schon Zusatzvorstellungen angesetzt haben, für die die Karten auch schon wieder knapp werden“, sagt Staatstheater-Sprecher Johannes Ehmann. Mit ihrem hohen Unterhaltungsfaktor eröffne die poppig-feministische Komödie aber einen guten Zugang für Menschen, „die Berührungsängste oder eben Vorurteile gegenüber dem Theater an sich haben“, sagt Intendantin Schlingmann.

So viel kostet die günstigste Karte im Staatstheater Braunschweig

Zu den Vorurteilen zähle etwa, dass Theater zu teuer sei. Dabei sei es nicht teurer als Kino: Die günstigste nicht ermäßigte Schauspielkarte koste 10, die günstigste Musiktheaterkarte 15 Euro. Und auch wegen der Garderobe oder der Etikette müsse man sich keine Sorgen machen. Man könne längst ungezwungen kommen.

Es sei ihrem Haus ein Daueranliegen, neue Wege zu finden, um das eigene Angebot an so viele Menschen wie möglich heranzutragen: „Eigentlich wollen wir Theater für alle machen“, betont Schlingmann. In jüngerer Vergangenheit habe man etwa Friseurinnen und Friseure zu Sonderkonditionen eingeladen, die Oper „Der Barbier von Sevilla“ zu besuchen, oder Pflegekräfte zu einer Vorstellung der Produktion „Vergessen, dass...“, in der es um Demenz ging.

Staatstheater-Intendantin Dagmar Schlingmann. © Sierigk, Peter Sierigk, Peter | Peter Sierigk

Staatstheater Braunschweig – von allen Steuerzahlern mitfinanziert

Theater für alle – tatsächlich wird das Staatstheater ja auch von der Allgemeinheit finanziert. Für zwei Drittel des Etats von rund 30 Millionen Euro jährlich kommt das Land auf, für ein Drittel die Stadt Braunschweig. Doch während alle Steuerzahlenden das Vier-Sparten-Haus mittragen, besucht nur ein relativ kleiner Teil die Vorstellungen: Bei einer Umfrage unter 1350 Teilnehmenden aus dem Jahr 2021 gab knapp ein Drittel der Befragten an, das Haus mindestens einmal im Jahr zu besuchen.

Die vom Staatstheater in Auftrag gegebene Erhebung habe aber auch ergeben: „Selbst unter Menschen, die das Haus nie besuchen, gibt es einen gewissen Stolz darauf, dass Braunschweig über ein großes Theater verfügt.“ Auch aus diesem Grund, sagt Schlingmann, lohnten sich Angebote und Kooperationen, bei denen man weit aus dem eigenen Umfeld heraustrete. Großveranstaltungen wie das mangels Sponsor mittlerweile eingestellte Open Air „Klassik im Park“ etwa, „Pop meets Classic“ in der VW-Halle oder die Freiluft-Oper auf dem Burgplatz. „Das gilt auch, wenn die Zahl der Menschen, die ein Burgplatz-Opern-Erlebnis zum Besuch einer Opernvorstellung im Großen Haus animiert, relativ gering ist.“

Ungwöhnlich – die Zahl der Abonnenten in Braunschweig

Im Branchenvergleich ungewöhnlich sei übrigens die relativ geringe Zahl an Abonnenten in Braunschweig, sagt Schlingmann. Das habe offenbar immer noch mit einem massiven Einbruch der Abozahlen infolge der Theaterkrise Mitte der 90er Jahre zu tun – damals vergraulte der Kurzfrist Intendant Jürgen Flügge mit einem radikalen Modernisierungskurs zahlreiche Stammbesucher. Dafür laufe das Geschäft mit Einzeltickets ungewöhnlich gut. Insgesamt könne sie im bundesweiten Vergleich mit den Besucherzahlen durchaus zufrieden sein, so Schlingmann. „Dass das Große Haus manchmal so leer aussieht, liegt eben auch daran, dass es mit knapp 900 Plätzen vergleichsweise wirklich groß ist.“

Bei Erfolgsproduktionen wie „Carmina Burana“ ist es trotzdem ständig ausverkauft. Auch für die Premiere der „Dreigroschenoper“ am 24. März gibt es keine Karten mehr. Dass herausforderndere, vielleicht auch zu verkopfte oder gewollt avantgardistische Abende teils eher spärlich besucht werden, räumt Schlingmann ein. Aber so sehr sie Komödien schätze, müsse ein großes Staatstheater Vielfalt und auch anspruchsvolle Produktionen bieten. „Wobei sich Anspruch und Erfolg keinesfalls ausschließen“, meint die Intendantin.

Übrigens: Wenn die Gratis-Aktion mit „Stolz und Vorurteil (und so)“ richtig gut laufe, könne sie auch wiederholt werden. Vielleicht sogar im Großen Haus.