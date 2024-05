Hannover. Der 79-jährige Popstar spielt vor 9000 Fans in der ZAG-Arena das erste von acht Konzerten in Deutschland. Kann er noch mitreißen?

Von den frühen 70ern bis weit in die 90er Jahre hinein war Rod Stewart eine Ikone für männliche Sexyness. Stimme wahlweise aufgekratzt fauchend oder rauchig-sanft, kunstvoll frisierte Igelmähne, schlanker, sportlicher Körper. „Da Ya Think I‘m Sexy“ hieß einer seiner Hits, eine heiße, erotisch aufgeladene Disconummer. Stewart hatte viele Erfolge, und die stimmt er auf seiner aktuellen Tour unter dem Motto „One Last Time“ noch einmal an. Am Dienstagabend gab der britische Popveteran in der Hannoveraner ZAG-Arena das erste von insgesamt acht Konzerten in Deutschland. Mit rund 9000 Fans war die Veranstaltungshalle auf dem Messegelände weitgehend ausverkauft.

In den letzten Jahren stand Stewart nicht mehr ganz so im Rampenlicht, brachte allerdings weiter Alben heraus, im Februar erst „Swing Fever“ mit coolen, klassischen Swing-Interpretationen. Aber in seinem aktuellen Live-Repertoire kultiviert Sir Rod diesen Stil nicht. Da gibt er sich ganz als der alte. Ewig junge.

Wie oft Rod Stewart während der Show seine Garderobe wechselt

Funktioniert das noch? Weitgehend. Stewart überreizt es nicht mit Agilität und Virilität, da ist schon ein Hauch von augenzwinkernder Distanz zu seiner Rolle als Aufreißer und Rampentiger, als ganzer, echter Kerl und Frauenschwarm zu spüren. Aber auch nicht allzu stark. Wirklich aufs Korn nimmt der Altmeister die Rockstar-Klischees vergangener Tage nicht, auch nicht die eigenen. I wo. Er ist schon noch eitel, wechselt, drei-, viermal sein Bühnenoutfit, vom Glitzer- zum Tigersacko zur paillettenbenähten Cocktailjacke und schließlich zum schwarzen Anzug. Alles eng geschnitten, aber das kann er sich leisten. Stewart wirkt frisch und fit, ist auf der Bühne recht gut unterwegs, deutet immer mal wieder ein paar Tanzmoves an, mit Kniewackeln und Poschütteln.

Zu Beginn seiner Show umgibt sich der 79-Jährige mit fünf Blondinen in knappen Kostümen, an Bässen und Gitarren herumzupfend, die sie allerdings nicht wirklich spielen. Das erledigt die männlich besetzte Kernband, jetzt noch von hinter den Kulissen. Stewart posiert also vor dieser lebendigen Staffage aus Männerträumen und intoniert „Addicted to Love“ von Robert Palmer. Der Sound ist brillant, das Licht klug gesetzt, die Barbie-Band-Szenerie dagegen aus der Zeit gefallen. Oder vielleicht auch gerade nicht. Aber muss man sich dessen bedienen, als fast 80-jähriger Pfau? Hm.

Hits und Klassiker auf Hochglanz getrimmt

Die fünf blonden Frauen entpuppen sich dann als sehr fähige Backgroundsängerinnen, aber auch Harfenistin/Percussionistin und Geigerin, die die sechsköpfige Band kongenial unterstützen. Hinzu kommt als brünette Ausnahmeerscheinung und auch so herausragend die amerikanische Geigerin und Mandolinistin J‘Anna Jacoby. Die gesamte Band beweist musikalische Klasse, wenn auch im meist eng geschnürten Korsett der stringenten Pop-Arrangements. Aber sie ist, wie die gesamte Inszenierung der Show, sagen wir mal, wenig divers. Vom schwarzen Saxofonisten Jimmy „Saxman“ Roberts abgesehen.

Stewart spielt eine ganze Menge Nummern aus den 70ern. Schon damals hatte er große Hits. „Maggie May“ etwa, in dem er rotzig schmachtend die Verführung durch eine ältere Frau besingt. Er stimmt auch „Stay With Me“ von den Faces an – der Band, mit der er vor seiner Solokarriere bekannt wurde. Und seinen großen Cover-Erfolg „The First Cut Is The Deepest“, eine Ballade von Cat Stevens, die Stewart in Hannover mit Harfenbegleitung und auch sonst üppigem Bandbesteck zelebriert. Auf der Projektionsfläche über der Bühne erscheint er in blumig umrankter Großaufnahme, von seinen schönen Sängerinnen umgeben. Das ist alles gekonnt gemacht, souveränes Entertainment, aber auch ziemlich auf Hochglanz getrimmt. Ein bisschen zu glatt, anders als das Charaktergesicht Stewarts, das in Großaufnahme seine vom intensiven Leben gezogenen Furchen nicht verbirgt.

Rod Stewart in der ZAG-Arena Hannover. © Rüdiger Knuth | Rüdiger Knuth

Rod Stewart – wie stark ist seine Stimme noch?

Seine Stimme ist noch präsent. Der in London aufgewachsene Schotte dosiert sie klug, trifft die Töne, hält die Linien und gestaltet die Melodien farbenreich, immer noch mit dieser hell leuchtenden, charismatischen Heiserkeit. Wenn auch nur selten in der lodernden Intensität, die seine große Zeit befeuert hat.

Unterhaltsam ist der Abend in Hannover allemal. Die vielköpfige Band deckt ein weites Spektrum von Rock über Blues bis Disco ab, die schicken Damen wechseln wie der Frontmann des Öfteren die knappen Kostüme, aber auch die Instrumente. Die Sängerinnen dürfen sich bei Solonummern wie „I‘m Every Women“ von Whitney Houston ein wenig austoben. Und Stewart hat ein Füllhorn an Hits und Klassikern auszuschütten. Vom Siebziger-Ohrwurm „You‘re In My Heart“ über seine schmissigen 80er-Evergreens „Young Turks“ und „Baby Jane“ bis zu „Da Ya Think I‘m Sexy“, der ersten Zugabe. Da steht das Publikum in der durchgehend bestuhlten Arena zum ersten Mal geschlossen auf.

Stewart verabschiedet sich natürlich mit der Edelballade „Sailing“. Er und seine Damencrew setzen sich dafür Kapitänsmützen auf. Das sieht sehr retro aus. Und das passt. Gute Show, souverän aufgezogen, ein großer Altmeister kann es noch. Die Zukunft des Pop sieht anders aus.