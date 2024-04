Braunschweig. Rund 3500 Fans machen in der Volkswagen-Halle Braunschweig den Spagat zwischen Elektro-Stars und Pop-Hoffnungen mit.

Braunschweig hat seit vergangenem Jahr ein neues sogenanntes Festival, das „Springside-Festival“. Dank des Präsentators NDR 2 und des Hauptsponsors Volkswagen Financial Services. Samstagabend - es ist eine ziemlich kompakte Veranstaltung - geht die zweite Auflage über die Bühne der Volkswagen-Halle. Mit der isländischen Pop-Newcomerin Ásdís, dem schon etablierteren 26-jährigen Popsänger und Hitschreiber Kamrad („I Believe“) und den Elektro-Produzenten und DJs Fritz Kalkbrenner und Lost Frequencies.

Bei namhaften Festivals werden die Künstler ja klar strukturiert gebucht, die Festivals stehen für etwas. Wacken für Metal, „Hurricane“ für Rock, das „Melt“ für Techno. Auf welchen Nenner bekommt man jetzt Ásdís, Kamrad, Fritz Kalkbrenner und Lost Frequencies? Grübel. Erklärung der Veranstalter: „Das Festival bietet das Live-Erlebnis der besten gegenwärtigen Pop-Songs.“ Das ist bei gerade mal vier mehr oder weniger bekannten Künstlern ein gewagtes Versprechen.

Im vergangenen Jahr lag der Fokus des „Springside“ noch klar auf erfolgreichem Mainstream-Pop mit Stars wie Nico Santos und Alvaro Soler. In diesem Jahr mag der Spagat zwischen konventionellen Pop von Ásdís und Kamrad und Electro à la Lost Frequencies das Publikum etwas überfordert haben. Statt 4500 wie im Vorjahr sind „nur“ gut 3000 Fans in die VW-Halle gekommen. Dunkle Vorhänge vor der Südkurve verkleinern sie apart.

Die isländische Pop-Lady und Wahl-Berlinerin Ásdís sammelt zu Beginn einige Sympathiepunkte. Kräftige Stimme, blonde Mähne, knapper weißer Glitzerdress, engagierter Auftritt. Sie hat eine dreiköpfige Band dabei, die einen guten Teil des Sounds live beisteuert. Allerdings klingt das Gesamtpaket doch recht konfektioniert und wenig dynamisch abgemischt. Womit Ásdís packt, ist gerade das, was aus dem Rahmen fällt: Das Rauchige ihrer Stimme, die Leidenschaft, mit der sie auf der ziemlich spartanisch eingerichteten Bühne darum kämpft, das Publikum zu fesseln. Dass sie auch mal eine kurze Ballade nur mit Akustikgitarre anstimmt. „Dirty Dancing“ heißt ihr bislang größter Hit.

Kamrad ist ein schlanker, lockiger Sänger mit fein geschnittenen Gesichtszügen und stilprägender Brille. 2016 soll er ein 1,0 Abitur gemacht haben, und ein bisschen so sieht er auch aus: smart. Auf der Bühne bewegt er sich, ganz in Weiß gekleidet, gekonnt. Seine Songs schreibt und produziert er selbst. 2022 landete er einen Hit mit „I Believe“. Kamrad hat eine frische, und doch sonore Stimme, und ebenfalls eine junge dreiköpfige Band dabei. Die wirkt durchaus fähig an Bass, Gitarre und Schlagzeug, aber auch eingehegt durch zugespielte Sounds.

Jeder Kamrad-Song geht ins Ohr, allerdings auch schnell wieder raus. Eine Ausnahme ist die fast klassische Blues-Ballade „You don‘t owe me your love“, bei der er auch selbst zur Gitarre greift. Kamrad kommt gut an, wenn auch nicht rasend. Er haut trotzdem ein paar Superlative raus. „Es ist so unfassbar geil mit euch. Vielen Dank für die super Stimmung“, ruft er in die Halle.

Zwischen den Musikblöcken überbrücken die NDR-Moderatoren Elke Wiswedel und Jens Mahrhold die Umbaupausen mit entschlossen gut gelaunten Sprüchen und Publikumsspielchen wie TV-Serien-Erkennungsmelodien-Raten. Zu gewinnen gibt es Tickets für weitere NDR-Veranstaltungen.

Mit Fritz Kalkbrenner beginnt der DJ-/Elektropart. Der 42-jährige Produzent elektronischer Tanzmusik und Sänger zählt mit seinem älteren Bruder Paul zu den integralen Protagonisten der Berliner Clubszene. Die Beats und Sounds, die er in der Volkswagen-Halle anbietet, sind cool, gelassen, mittleren Tempos. Die Sounds mäandern fast sanft um- und ineinander, die Bässe sind präsent, aber schieben nicht zu stark. Das Licht in der Halle ist fast völlig heruntergedimmt, bis auf einige zuckende Scheinwerferblitze, die abstrakten Projektionen auf der Leinwand hinter dem Aufbau mit Kalkbrenners Pulten sind schwarz weiß. Die Menschen in der Volkswagen-Halle, überwiegend Leute zwischen 20 und 40 und leicht überwiegend Frauen, bewegen sich entspannt zu den Beats und den bei Kalkbrenner-Hits wie „Sky and Sand“ oder „Kings & Queens“ fast meditativen Sounds.

Lost Frequencies, der internationale Star des Abends, ist ein ganz anderer Typ. 30 Jahre jung, sehr hochgewachsen, hinter seinem Pult immer in Bewegung. Mit himmelwärts gestreckten Armen und großen Gesten unterstreicht der Belgier die sich aufbauenden Sounds, die gesteigerten elektronischen Trommelwirbel, die rhythmischen Varianten der eingespielten Gesangsstimmen und Keyboardlinien, die zeitweise ausgeblendeten und dann umso fulminanter einsetzenden Beats und Bässe. Jetzt gibt es auch ein bisschen mehr Licht-Show, manchmal schießen Flammen aus dem Bühnenboden. Insgesamt hält sich der Produktionsaufwand bei dem „Springside-Festival“ allerdings in Grenzen.

Lost Frequencies hat die Menge mit seinen satten Beats, seinen eingängigen Melodien, den ständig live in Tempo und Klangspektrum modifizierten Klängen und Rhythmen allerdings gut im Griff. Eine gute Stunden lang hält er sie nicht nur mit seinen Hits wie „Are you with me“ und „Where are you now“ in Bewegung. Bis um kurz nach Mitternacht der letzte Regler gedreht ist.