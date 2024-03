Braunschweig. Nach Staatstheater-Intendantin Schlingmann kündigt auch die Musiktheaterchefin den vorzeitigen Abschied an. Die Nachfolgerin steht fest.

Isabel Ostermann, seit 2017 Operndirektorin im Team von Generalintendantin Dagmar Schlingmann, verlässt zum Ende der laufenden Spielzeit im Juli 2024 auf eigenen Wunsch das Staatstheater Braunschweig. Die 49-jährige Musiktheaterexpertin wolle sich künftig ganz auf ihre Arbeit als freie Regisseurin konzentrieren, teilt Staatstheater-Sprecher Johannes Ehmann mit. Ostermann ist nach der Intendantin die zweite Führungskraft aus dem aktuellen Leitungsteam, die das Staatstheater vorzeitig verlässt. Schlingmann hatte vor einigen Wochen angekündigt, ihre Intendanz im Sommer 2025 aus privaten Gründen zu beenden.

Ostermann hat neben Repertoire-Aufführungen im Großen Haus und auf dem Burgplatz einen Schwerpunkt auf Wiederentdeckungen wie zuletzt „Dante“ und zeitgenössisches Musiktheater gelegt. So standen seit 2017 Werke von u. a. John Cage, Salvatore Sciarrino, dem kürzlich verstorbenen Aribert Reimann, Christian Jost und Peter Eötvös auf dem Spielplan. Selbst inszeniert hat Isabel Ostermann in Braunschweig u. a. „Der fliegende Holländer“, „Eugen Onegin“, „Das große Heft“, „Das Rheingold“ und „Salome“. Aktuell bereitet sie laut Staatstheater als Regisseurin die Uraufführung „Searching for Zenobia“ von Lucia Ronchetti (Musik) und Mohammad Al Attar (Libretto) vor. Sie werde am 31. Mai die Münchener Biennale für neues Musiktheater eröffnen und in der nächsten Spielzeit in Braunschweig zu sehen sein.

Generaltintendantin Dagmar Schlingmann erklärt in einer Mitteilung des Staatstheaters, Isabel Ostermann habe mit ihrem Team für künstlerische Höhe­punkte gesorgt, die über die Region hinaus wahrgenommen worden seien. „Ich bedaure ihren Abschied sehr, gleichzeitig habe ich großes Verständnis für ihren Wunsch, mehr Zeit für ihre eigenen künstlerischen Projekte zu haben“, so Schlingmann.

Ostermanns Nachfolgerin wird ab der Spielzeit 2024/25 Sarah Grahneis, die seit 2012 Dramaturgin für Musiktheater und seit 2022 stellvertretende Opern­direktorin am Staatstheater ist. Grahneis studierte Theater-, Medien- und Musikwissenschaft an der Universität Bayreuth. Nach einem Aufbaustudium in Theater- und Orchestermanagement an der Musikhochschule Frankfurt war sie von 2012 bis 2014 Stipendiatin der „Akademie Musiktheater heute“ der Deutsche-Bank-Stiftung.

„Es ist ein Glücks­fall, dass wir mit Frau Grahneis eine Kraft mit hoher fachlicher wie auch Führungs­kompetenz im Team haben, die im Haus allseits anerkannt ist“, so Generalintendantin Dagmar Schlingmann.