Hannover. Seit zehn Uhr läuft der Vorverkauf für die Stadionshow im Juli. Telekom-Kunden haben Vorkaufsrecht. So viel kosten die Tickets.

Diese Bekanntgabe hat am Dienstag für großes Aufsehen gesorgt: Rocklegende Bruce Springsteen wird am 5. Juli 2024, also in ziemlich genau acht Monaten, in der Heinz-von-Heiden-Arena in Hannover auftreten. Es ist die einzige Deutschlandshow des 74-jährigen US-Weltstars im kommenden Jahr. Seit 10 Uhr läuft der Vorverkauf für das Konzert im Stadion Hannover zumindest für Telekomkunden. Wer also einen Magenta-Vertrag im Festnetz- oder Mobilfunkbereich abgeschlossen hat, muss nun nur noch seine Logindaten hervorholen und kann sich ab sofort bis zu vier Karten schnappen. Trotzdem gilt es, schnell zu sein, denn für die Telekomkunden ist nur ein bestimmtes Kontingent der insgesamt gut 40.000 Tickets reserviert. Die übrigen gehen dann am Mittwoch, 8. Juli, ab 10 Uhr in den freien Vorverkauf.

Wer den Boss in Hannover sehen möchte, muss tief in die Tasche greifen. Bis zu 449 Euro für das Platin-Ticket kosten die Tickets für Hannover. Stehplätze liegen im Telekom-Vorverkauf zwischen 116 und 179,25 Euro. Der Stehplatzbereich ist dreigeteilt, der mittlere Block liegt bei 150,50 Euro. Sitzplätze kosten zwischen 75,75 und 190,75 Euro, Gangplätze liegen zwischen 85,75 und 200,75 Euro. Mehr als 10.000 Menschen haben sich am Montag in die virtuelle Warteschlange gereiht. Es brauchte einige Minuten, bis User Tickets auswählen können.

Roland Kaiser und Peter Maffay rocken 2024 Stadion Hannover ebenso

Allerdings können die Zuschauer dann auch ein spektakuläres Drei-Stunden-Programm erwarten mit Welthits aus seinen mittlerweile 21 Studioalben. 170 Millionen CDs und DVDs hat die Rocklegende aus New Jersey mittlerweile verkauft. Während seiner Welttournee, die im kommenden Jahr allein in Europa 22 Konzerte beinhaltet, werden es sicher noch ein paar mehr.

Mittlerweile sind für den kommenden Sommer drei Shows im Stadion Hannover bekanntgegeben. Im Juni treten Roland Kaiser und Peter Maffay auf.