Braunschweig. Die Planungen für den Festivalsommer laufen. Wir blicken auf Klassiker und Geheimtipps – und den Ticketpreis. Das ist die überraschende Top 10.

Megastars, Dosenravioli und Helga – was verbinden Sie mit Festivals? Auch in diesem Jahr finden in Niedersachsen wieder eine ganze Menge dieser mehrtägigen Kultur-Veranstaltungen statt. Neben Klassikern wie dem Hurricane-Festival gibt es auch Premieren wie das Heide-Park-Festival. Große wie kleine Events sind geplant. Wir präsentieren die niedersächsische Festival-Top-10 für 2024 und haben uns dabei an den Preisen orientiert. Viele Festivals arbeiten mit Preisstufen. Wir haben analysiert, wie teuer die Normalpreis-Festivaltickets für jeweils eine Person am 17. Januar auf der jeweiligen Festival-Homepage waren und haben anhand dessen ein Ranking erstellt. Manche Events dauern zwei, andere vier Tage. In manchen Preisen stecken bereits eine Campinggebühr oder Müllpfand. Diese Unterschiede sind in kurzen Erklärtexten aufgefangen. Schonmal vorab: Die Sitzplätze in den ersten Reihen beim teuersten Einzelkonzert in diesem Jahr in Niedersachsen kosten mehr als das teuerste Festival.

Platz 10: Watt en Schlick vom 26. bis 28. Juli in Dangast, Tickets für 109 Euro

Das erste Festival, was wir in unserem Ranking präsentieren, ist auch gleich das einzige, das schon ausverkauft ist. Etwa 7000 Menschen haben sich bereits ein Ticket für 109 Euro gekauft, um Ende Juli bei Watt en Schlick am Jadebusen zwischen Varel und Wilhelmshaven drei Tage zu feiern. Die Künstler für dieses Jahr sind noch nicht bekannt. Im vergangenen Jahr traten auf den fünf Bühnen unter anderem Maximo Park, Moop Mama, Rocko Schamoni und Nina Chuba auf. Camping ist nicht inkludiert im Ticketpreis, aber vor Ort möglich. Es kostet zusätzlich.

Platz 9: Heroes-Festival vom 9. bis 10. August in Hannover, Tickets für 113,50 Euro

Zum zweiten Mal nach 2023 ist die Expo-Plaza in Hannover Gastgeberin des Deutschrap-Festivals Heroes. Am 9. und 10. August treten bekannte Acts und Nachwuchskünstler aus dem Genre bei der Open-Air-Veranstaltung auf. Zu den Zugpferden gehören Shirin David, Gzuz, Kool Savas und Badmómzjay. Festivalkarten kosten 109 Euro. Ein Camping-Angebot gibt es nicht. Das gesamte Festival ist bargeldlos. Die Besucher bezahlen mit einem Chip am Festivalbändchen.

Platz 8: Reggae Jam vom 26. bis 28. Juli in Bersenbrück, Tickets für 114 Euro

2018 war das Reggae Jam das zweitbeste Festival Deutschlands. Der „Helga!“-Award, der die besten nationalen Festivals in verschiedenen Kategorien auszeichnet, ging zwar ans Wacken-Open-Air. Der Silberrang war für das Bersenbrücker Event allerdings ein großer Erfolg. Seit 1994 findet im Kreis Osnabrück jährlich die beliebte Reggae-Sause statt. In diesem Jahr wird sie also 30 Jahre alt. Künstler für dieses Jahr stehen noch nicht fest. Im vergangenen Jahr standen viele Szene-Acts aus Jamaika, aber auch aus Dänemark, Frankreich und Deutschland auf der Bühne. Festivalkarten gibt es für 114 Euro, ein Campingticket kostet extra.

Platz 7: M‘era Luna vom 10. bis 11. August in Hildesheim, Tickets für 155 Euro

Eines der beliebtesten Festivals der Schwarzen Szene in Deutschland ist das M‘era Luna auf dem Hildesheimer Flugplatz. Bis zu 25.000 Menschen erleben seit dem Jahr 2000 Künstler aus der Elektro-, Gothic- und Pop-Szene. In diesem Jahr sind ASP und VNV Nation die Headliner, auch Front 242, Epica, Oomph! und Lord of the Lost stehen am 10. und 11. August auf der Bühne. Der Festivalpass, das Blutmond-Ticket, kostet 155 Euro und berechtigt zum Eintritt aufs Festivalgelände und Campingplatz, wo ein Mittelaltermarkt stattfinden wird. Das Line-Up mit 39 Künstlern ist bereits komplett.

Platz 6: Appletree-Garden-Festival vom 1. bis 3. August in Diepholz, Tickets für 161,50 Euro

Das kleinste Festival in den Top10 ist das Appletree-Garden-Festival in Diepholz. 5500 Menschen sind eingeladen, sich im dortigen Bürgerpark zu tummeln. Für dieses Jahr steht noch kein Künstler für das Line-Up fest. Im vergangenen Jahr traten Acts wie die Antilopen Gang, Bilderbuch, Strongboi und Von wegen Lisbeth bei dem Indie-Pop- und Rock-Festival auf. Kombikarten gibt es für 161,50 Euro. Der Name beruht auf dem Veranstaltungsort, den das Festival in den ersten Jahren, zwischen 2001 und 2005, hatte: Damals fand es auf einer Apfelbaumwiese statt. Das Festival gewann 2015 den „Helga!“-Festival-Award in der Kategorie „Rührigste Festivalcrew“.

Platz 5: Reload-Festival vom 15. bis 17. August in Sulingen, Tickets für 179 Euro

Die Veranstalter des Reload-Festivals sprechen vom „spektakulärsten Line-Up der Festivalgeschichte“, das in diesem Jahr auf die Besucher wartet. Die Rock-Veranstaltung in Sulingen, das liegt im Landkreis Diepholz, südlich von Bremen, bietet vom 15. bis 17. August die Nu-Metal-Band Korn, den Metal-Act Blind Guardian und die Punkrock-Künstler Millencolin an. Weitere Acts sollen bald bestätigt werden. Kombi-Festivaltickets gibt es für 179 Euro. Dieses 2006 gegründete Event gehört zu den Festival-Geheimtipps in Niedersachsen, 2023 kamen 14.500 Zuschauer.

Platz 4: Heide-Park-Festival vom 31. August bis 1. September in Soltau, Tickets für 189,99 Euro

Einen außergewöhnlichen Mix aus Achterbahn-Fahrten und Festival-Feeling bietet in diesem Jahr erstmals das Heide-Park-Festival in Soltau. Am 31. August und 1. September stehen auf den beiden Bühnen Künstler wie The Chainsmokers, Don Diablo, Hardwell, Julian Jordan, Wincent Weiss und Vanessa Mai, gleichzeitig sind für die Festivalbesucher aber auch alle Attraktionen wie die Holzachterbahn Colossos, der Dive-Coaster Krake und der Wing-Coaster Flug der Dämonen geöffnet. Festivaltickets kosten 189,99 Euro. Eine Übernachtungsoption ist nicht enthalten, diese kostet zusätzlich.

Platz 3: Deichbrand-Festival vom 18. bis 21. Juli in Nordholz, Tickets für 199 Euro

Pop, Rock und Hip-Hop sind die dominierenden Musikrichtungen beim diesjährigen Deichbrand-Festival in Nordholz (Landkreis Cuxhaven). Vom 18. bis 21. Juli stehen unter anderem Kings of Leon, Peter Fox, Cro, Alligatoah, Scooter, Nina Chuba, Provinz und Tokio Hotel auf der Bühne. Kombi-Festivaltickets gibt es derzeit für 199 Euro, Upgrades (frühere Anreise, Luxus-Unterkünfte) sind auch verfügbar. 2005 begann die Deichbrand-Historie mit 500 Gästen im Fort Kugelbake in Cuxhaven, 2023 war es mit 60.000 Menschen, 2009 zog es um auf den Seeflughafen Cuxhaven, ausverkauft.

Platz 2: Moyn-Festival vom 22. bis 25. August in Oyten, Tickets für 220 Euro

Das Moyn-Festival in Oyten, kurz vor Bremen gelegen, vereint Musik mit Kunst und Workshops. Die Besucher können zu DJ-Klängen tanzen, an Yoga- und Meditationskursen teilnehmen und bei Artistik-Seminaren das interaktive Spiel zum Leben erwecken lassen. Vom 22. bis 25. August tauchen die Besucher ein in eine besondere Welt. Die Veranstalter empfehlen den Eintritt erst ab 21 Jahren. Festivaltickets kosten aktuell 220 Euro, darin enthalten sind 10 Euro Müllpfand, ein konkretes Programm ist noch nicht veröffentlicht. Sich treiben lassen, ist das Motto. „Wir sind Menschen, die gemeinsam konstruieren, organisieren, schrauben, pinseln,

träumen“, heißt es auf der Homepage. Und: „Wir lassen uns nicht kategorisieren, wir lassen uns nicht kaufen, wir lassen uns nichts

zuschreiben. Wir wollen keine Schubladen schnitzen und auch nicht in sie gesteckt werden. Schubladen sind zu eng für uns.“

Platz 1: Hurricane-Festival vom 21. bis 23. Juni in Scheeßel, Tickets für 259 Euro

Das wohl bekannteste Festival Niedersachsens ist auch zugleich das teuerste. 259 Euro kostet derzeit ein Pass fürs diesjährige Hurricane-Festival. Zugang haben die Besitzer mit dem Festivalbändchen zum Veranstaltungsgelände und dem reguären Campingplatz. Auf der Bühne versprechen die Veranstalter viel Exklusivität: Ed Sheeran und Ayliva geben exklusive Festival-Shows, K.I.Z und Avril Lavigne exklusive Deutschlandshows. Und auch The National, Kontra K, Bring me the Horizon und Deichkind gehören noch zu weiteren Headlinern. Die Veranstaltung, die gemeinsam mit dem Zwillingsevent Southside-Festival in Baden-Württemberg organisiert wird, zieht jährlich bis zu 80.000 Menschen an und gibt es seit 1997.

