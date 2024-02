Hannover. Mehr als eine halbe Million Tickets allein für die neun Deutschland-Shows von AC/DC gehen am Freitag um 11 Uhr in den Verkauf. Starke Nerven sind gefragt.

Seitdem die Rock-Legenden AC/DC am Montag um 9 Uhr ihre Europatour bekanntgegeben haben, wächst der Hype um Konzertkarten. Insgesamt soll es (fürs erste) auf der „Power Up“-Tour 2024 neun Shows zwischen Mai und Juli in der Bundesrepublik geben. Mehr als eine halbe Million Tickets, allein für die Konzerte in Deutschland, werden am Freitag um 11 Uhr in den Verkauf gehen. Ein gigantischer Ansturm auf die mitmischenden Online-Ticketportale ist abzusehen. Digitale Warteräume mit zehntausenden Mitgliedern sind zu befürchten, Serverabstürze möglich. Wer sich Tickets für die Shows sichern möchte, braucht am Freitag viel Geduld und starke Nerven. So viel steht wohl fest.

Auch wenn es im Internet viele Anbieter für die AC/DC-Konzertkarten gibt: Eventim ist die offizielle Verkaufsstelle. Maximal sechs Tickets kann sich jeder Kunde sichern. Wohl wegen der gigantischen Nachfrage ist ein Expressversand der Karten diesmal nicht möglich, informiert der Ticket-Marktführer in Deutschland. Der Versand der erworbenen Karten erfolgt erst zwischen dem 21. Februar und 1. März. Der Ticketanbieter hat einen wichtigen Hinweis: „Sollten keine Karten mehr verfügbar sein, muss das nicht heißen, dass die Show ausverkauft ist, sondern nur, dass noch Reservierungen bestehen. Nach Ablauf der Reservierung werden die Karten wieder zurückgegeben.“

Show auf dem Messegelände Hannover eine der größten Shows der Tour

Die Show auf dem Messegelände in Hannover am 31. Juli vor etwa 75.000 Menschen wird eine der größten Veranstaltungen auf der Deutschlandtour von AC/DC. Nur die Shows am Hockenheimring vor etwa 100.000 Menschen und in Dresden (85.000) finden voraussichtlich vor noch mehr Zuschauern statt. Und sollten viele der Shows am Freitag tatsächlich schon ausverkauft sein, gibt es möglicherweise sogar noch Zusatzkonzerte. Ein AC/DC-Fan leakte Anfang Januar elf Konzerttermine, darunter noch eine weitere Show in Hannover am 4. August und eine in Dresden. Ob es dazu kommt? Auch diese Entwicklung bleibt spannend und abzuwarten.

